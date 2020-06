Fußball: Noch ein Gundelach in Hude

Hude Verstärkung zwischen den Pfosten: Fußball-Bezirksligist FC Hude hat für die kommende Spielzeit mit Maximilian Gundelach einen „neuen alten Bekannten“ verpflichtet. Der 17-jährige Torhüter kehrt vom SV Werder zu seinem Heimatverein zurück.

Der Sohn des ehemaligen Werder-Torhüters und aktuellem Huder B-Jugend-Trainers Hans-Jürgen Gundelach hat in den vergangenen acht Jahren beim Nachwuchs des Bremer Bundesligisten in verschiedenen Altersklassen zwischen den Pfosten gestanden, zuletzt in der A-Jugend-Bundesliga. „Jetzt möchte ich mich allerdings mehr auf meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen hier in Hude konzentrieren“, begründet Gundelach „junior“ seinen Wechsel in die Bezirksliga. „Hier sehe ich einfach realistisch die besten Chancen. Deswegen habe ich mich bewusst für diesen Schritt entschieden. Hude ist eine sehr gute Option, da ich in meinem bekannten Umfeld bin und hier auch sehr viele Freunde habe. Ich freue mich einfach, wieder hier zu sein,“ erklärt er in einer Pressemitteilung. Bei seinen Zielen hat er klare Vorstellungen: „Ich möchte mich im fußballerischen Bereich weiter entwickeln. Ich komme nicht nach Hude, um mich hier auszuruhen.

Auch Hude Trainer Lars Möhlenbrock äußerte sich positiv über den Rückkehrer: „Wir hatten sehr gute Gespräche und waren uns schnell darüber einig, dass es eine sehr gute Idee ist, das Maxi wieder zurück zum FC Hude kommt. Das passt einfach im Gesamtpaket mit Ausbildung und Fußball.“ Aber nicht nur wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten ist Möhlenbrock von seinem zukünftigen Spieler angetan: „Maxi ist ein sehr aufgeräumter und aufgeschlossener junger Kerl. Es gefällt mir gut, wie er sich mit seinen 17 Jahren präsentiert.“ Trotz des jungen Alters traut der FC-Coach dem Torhüter einiges zu. „Er hat bei Werder eine gute Ausbildung genossen und ich traue ihm zu, dass er direkt im Herrenbereich mithalten kann. Super ist, dass Maxi sich ganz bewusst für den FC entschieden hat und er ja auch früher hier schonmal gespielt hat“, so Möhlenbrock.

