Hude Am Sonntag, 28. Januar, sollte es in der Halle am Huder Bach wieder über die Bühne gehen: Das Betriebssport-Fußballturnier der Gemeinde Hude hat eine lange Tradition. Es brachte schon seit den 80er Jahren jedes Jahr Firmen und Vereine zusammen, um im sportlich-fairen Wettstreit um die Pokale zu kicken. Ein Stück Gemeinschaft im Klosterort. Doch in diesem Jahr wird es das Turnier nicht geben.

Das berichtete der Vorsitzende des Vereins Kinderaugen, Franz Herbert Bunjor, jetzt der NWZ. Die vergangenen 15 Jahre war der gemeinnützige Verein Kinderaugen mit im Boot beim Turnier, sorgte für das Catering und die Tombola. Den Erlös setzte der Verein für seine Projekte ein, um Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, vor allem in Litauen und im Kosovo.

Zum Teil seien mehr als 2000 Euro bei einem solchen Turniertag durch den Einsatz vieler Helfer für den guten Zweck zusammengekommen.

Franz-Herbert Bunjor bedauerte am Donnerstag auch die Entscheidung, das Turnier in diesem Jahr nicht mehr durchführen zu wollen. Im vergangenen Jahr war es übrigens das Team Kinderaugen gewesen, das den Wanderpokal errang.

Mindestens zwölf Mannschaften sind erforderlich, um das Turnier stattfinden zu lassen. Bis zum offiziellen Anmeldeschluss am 5. Dezember waren es gerade mal fünf von 32 angeschriebenen Firmen- und Vereinsmannschaften gewesen.

Schon in den vergangenen Jahren sei ein rückläufiges Interesse zu verzeichnen gewesen. Die Mindestzahl der Mannschaften sei oft erst zustande gekommen, nachdem man viele Telefonanrufe getätigt habe. Dieses Mal habe man entschieden, dass man nicht mehr hinterherlaufen wolle, wenn es freiwillig nicht mehr genügend Meldungen gebe, so Bunjor. Anfang Januar seien es dann neun Mannschaften gewesen. Immer noch zu wenig. Schweren Herzens wurde beschlossen, abzusagen.

„Vielleicht gelingt uns aber ja im nächsten Jahr ein Neustart“, sagt Bunjor. Er hofft auf Ideen, wie das Turnier attraktiver gestaltet werden kann, vielleicht mit einem zusätzlichen Rahmenprogramm für die Kinder.

Gerade Firmenmannschaften hätten sich in den vergangenen Jahren bei der Teilnahme stark zurückgehalten, bedauert Bunjor. Vielleicht auch, weil sie befürchteten, dass Mitarbeiter sich verletzten und längere Zeit ausfielen.

Die Absage des Fußballturniers ist ein Thema bei der nächsten Mitgliederversammlung des Vereins Kinderaugen. Diese findet am Montag, 22. Januar, ab 19.30 Uhr in der Huder Begegnungsstätte Kulturhof, Parkstraße 106, statt.

Dabei gibt es auch Erfreuliches zu berichten, zum Beispiel über die erfolgreiche Finanzierung aus Spendenmitteln für den Spielplatz einer Schule im Kosovo oder von erfolgreichen Spendenaktionen. Beteiligen will sich der Verein auch 2018 an dem Motorradtreffen „Flo’s Bikertreff“. Kontakt gibt es laut Bunjor zur Direktorin eines Kindergartens im litauischen Salcininkai. Sie habe um Hilfe bei der Erneuerung der Kinderspielgeräte gebeten.

Interessierte sind zur Versammlung immer willkommen. Der Verein freut sich auch über Anregungen für weitere Projekte.