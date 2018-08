Hude Die lange schweißtreibende Vorbereitungsphase ist zu Ende – auch die HSG Hude/Falkenburg steigt an diesem Sonntag wieder in den Liga-Alltag ein. Die Oberliga-Handballerinnen bekommen es in der Halle am Huder Bach ab 16.30 Uhr mit dem TV Oyten II zu tun. Die Generalprobe mit dem Gewinn der ersten Runde im Verbandspokal verlief am vergangenen Wochenende schon vielversprechend.

Mit einem etwas veränderten Gesicht, dafür aber gegen den gleichen Auftaktgegner wie 2017 wollen die Huderinnen gleich am ersten Spieltag ihre Ambitionen unter Beweis stellen. Genau vor einem Jahr hatte die HSG ebenfalls Oytens Reserve zum Saisonstart zu Besuch und mühte sich vor zwölf Monaten zu einem 29:28-Sieg. Das Rückspiel hatte Oyten im Januar mit 26:25 nicht minder knapp für sich entschieden. Auch am Sonntag ist ein ausgeglichenes Duell zwischen dem Vorjahresfünften Hude und dem am Ende auf Platz sieben eingelaufenen Auftaktgegner zu erwarten.

„Uns kommt es vor allem darauf an, dass wir in der neuen Saison Spaß haben werden. Es geht darum, die Neuzugänge weiter zu integrieren und eine Spielphilosophie zu entwickeln, die unseren Zuschauern gefällt und unseren Gegnern eher weniger“, beschreibt HSG-Coach Dean Schmidt die Ziele seines Teams. Eine feste Platzierung, die am Ende erreicht werden soll, möchte er derweil nicht ausgeben: „Ob wir Vierter, Fünfter, Erster oder Achter werden, hat keine Priorität. Wir haben einige jüngere Spielerinnen, die sich in Ruhe entwickeln sollen. Sie sollen auch Fehler machen dürfen – und zwar ohne jeden Druck.“

Ein gewichtiges Argument für eine erfolgreiche Serie ist der breiter aufgestellte Kader der Huderinnen. Die neue Trainerin Birgit Deeben, die an der Seite von Dean Schmidt agieren wird, brachte ihre Tochter Maike vom Drittliga-Aufsteiger BV Garrel mit. Die Rückraumspezialistin (24) bringt im Gegensatz zu den bislang in höheren Spielklassen eher unerfahrenen anderen Zugängen eine außergewöhnliche Qualität mit. „Auch die anderen neuen Spielerinnen zeigen bereits viele gute Ansätze. Beispielsweise haben sich Malin Blankemeyer und Torhüterin Fenja Schwank in den Vordergrund gespielt“, stellte Schmidt zufrieden fest.

Die Oberliga sei in diesem Jahr besonders stark, wie Schmidt betont. Er geht davon aus, dass sich SFN Vechta, SG Friedrichsfehn/Petersfehn, Werder Bremen II und Oyten II als Favoriten herauskristallisieren werden. „Dahinter dürften sich Mannschaften wie Dinklage, Stade und auch wir uns ansiedeln“, glaubt der Huder Übungsleiter.

Ein echter Gradmesser ist am Sonntag der von Schmidt zum erweiterten Favoritenkreis zählende TV Oyten II. „Die waren mit uns im letzten Jahr auf Augenhöhe, haben jetzt aber mit Jacqueline Nowak eine extrem gute Spielerin dazu bekommen“, so Schmidt. Nowak führte jahrelang im Rückraum der eigenen Drittliga-Auswahl Regie und war 2017/18 mit 105 Saisontoren die zweitbeste Werferin des Teams. Neben der Oytener Leistungsträgerin soll die ebenfalls schon in der dritten Liga für den VfL Stade aktive 19-jährige Målin Ankersen das Niveau beim Huder Auftaktgegner anheben.

„Es ist ein attraktives Spiel zu erwarten, wir wünschen uns natürlich eine möglichst gute Unterstützung von unseren Besuchern“, wirbt Trainer Schmidt für den ersten Punktspielauftritt seiner HSG.