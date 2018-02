Hude Überraschender Personalwechsel bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg: Timo Stein hat in dieser Woche sein Traineramt beim Tabellenvierten abgegeben. Der 39-Jährige, der erst vor knapp einem Jahr beim Oberligisten eingestiegen war, gab rein private Gründe für seinen Ausstieg an. Bis zum Saisonende wird zunächst einmal mit Dean Schmidt ein „alter Bekannter“ mit der Aufgabe betreut.

„Es war für ihn zeitlich einfach nicht mehr zu regeln, deswegen musste Timo jetzt die Reißleine ziehen“, erklärt Michaela Cordes, 2. Vorsitzende der HSG Hude/Falkenburg. Für die Entscheidung zeige man im Verein Verständnis, „dennoch waren wir natürlich alle vor den Kopf gestoßen“, sagt Cordes.

Stein selbst habe lange mit sich gerungen. „Ich wäre den Weg gerne weitergegangen“, erklärt er. Mit dem Vorstand habe er eine „gute Kommunikation“ gehabt. In Gesprächen mit dem Vorsitzenden und sportlichen Leiter Gaylord Klammt habe er jedoch schon im Januar angedeutet, dass es zeitlich „immer schwieriger für mich“ wurde.

Am 26. Februar 2017 hatte Stein mit einem Heimspiel gegen den Elsflether TB sein Debüt auf der Trainerbank der HSG-Frauen gegeben – es endete mit einem 28:18-Erfolg, die Saison wurde auf Platz vier abgeschlossen.

Viele Wechsel seit 2015

Am Dienstag wurde die Mannschaft beim Training über die aktuelle Entwicklung informiert. „Für die Spielerinnen tut es mir wirklich leid, zumal es in der Vergangenheit ja nun schon mehrere Trainerwechsel gab“, sagt Cordes. Wohl wahr, denn jetzt muss sich die HSG Hude/Falkenburg zum vierten Mal seit Dezember 2015 auf die Suche nach einem neuen Coach machen. Damals war Thorsten Stürenburg kurz vor Weihnachten zurückgetreten, es folgten Dean Schmidt (bis Januar 2016), Ingmar Steins, der sich nach nur einem Spiel direkt wieder verabschiedete, sowie Timo Stein. In diesen zurückliegenden 25 Monaten waren interimsweise auch noch Inge Breithaupt, Werner Bokelmann und Sebastian Zwiener eingesprungen.

Zusammen mit der Mannschaft hat der HSG-Vorstand gleich am Dienstag über eine kurzfristige Lösung nachgedacht. „Die Spielerinnen selbst haben sofort den Namen von Dean Schmidt in die Runde geworfen“, berichtet Cordes. Er hatte nach seinem Rücktritt bei den Frauen das Amt des Jugendkoordinators innerhalb der HSG übernommen, leitet darüber hinaus jeden Montag das Stützpunkttraining in Hude. „Er hat gerade bis April an der Uni vorlesungsfreie Zeit und ist immer noch nah dran an der Mannschaft. Klasse, dass er sofort ,ja’ gesagt hat“, freut sich die 2. Vorsitzende. Durch die schnell gefundene interne Lösung habe man im Verein nun auch Zeit, um in Ruhe nach einem Trainer für die kommende Saison zu suchen.

Lockere Trainingseinheit

Für Schmidt wird die Rückkehr auf die Trainerbank der Oberliga-Frauen der HSG „definitiv nur vorübergehend“ sein. Für den 36-Jährigen hat die Entwicklung des Jugendbereiches Priorität. „Dort gibt es genug anzuschieben“, sagt Schmidt, der bei seine Tätigkeit mit den Oberliga-Frauen weiterhin von Co-Trainer Florian Henning sowie von Klammt unterstützt wird.

Schmidt hat nach Steins Rücktritt einmal das Training der Mannschaft am Donnerstag geleitet. „Es war eine lockere und konzentrierte Einheit. Wir haben den Ball bewegt und Abläufe trainiert“, berichtet der Coach, der mit Hude/Falkenburg gleich an diesem Samstag (17.15 Uhr) im Auswärtsspiel gegen den TV Cloppenburg gefordert ist. Das Hinspiel gegen den Tabellenelften gewann die HSG mit 31:21. „Wir sind ja bekanntlich auswärts eine kleine Wundertüte, aber wenn alle motiviert und konzentriert aufspielen, ist ein erneuter Sieg drin“, so Schmidt.

Fehlen wird bei den Gästen Frauke von Freeden. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Lisa-Marie Hillmer. Wenn sie auflaufen kann, würde auf ihre Schwester Lea treffen, die für den TV Cloppenburg spielt und dort mit 81 Treffern (Platz fünf der Torjägerliste) zu den Leistungsträgern gehört.