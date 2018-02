Hude Eingeladen worden waren die Mitglieder des Fußball Club (FC) Hude am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung ins Vereinslokal Haus am Bahnhof an der Parkstraße. Wie gewohnt startete der Vereinsvorsitzende Peter Burgdorf locker und in guter Atmosphäre mit der Begrüßung, Gedenkminute und den Ehrungen für langjährige Vorstandsarbeit.

Doch auch der Vorsitzende zählt zu den Langjährigen. Für dessen Ehrung hatte der Vorstand des FC einige Überraschungen vorbereitet. Die jüngsten Fußballer des Vereins hatten Lieder eingeübt, weiterhin brachte der Shanty Chor Hude ein Ständchen und sang einige Lieder in stimmungsvoller Weise.

Ehrennadel vom KSB

Horst Bokelmann vom Kreissportbund Landkreis Oldenburg (KSB) beglückwünschte Peter Burgdorf: „25 Jahre für den Verein, du hast dafür gesorgt, dass es mit dem Verein bergauf ging, hast nie die Flinte ins Korn geworfen. Besonders die Jugend lag dir stets am Herzen.“ Das sei eine gute Sache, denn ohne gute Jugendarbeit existiere kein Verein. Bokelmann hob hervor, dass Sport nur in guten Sportstätten stattfinden könne. Dafür habe sich Burgdorf stets eingesetzt und viele Erneuerungen erreicht. „Eine hervorragende Leistung.“ Bokelmann brachte die Silberne Ehrennadel samt Urkunde des KSB mit.

Für diese Ehrennadel müssten bestimmte Kriterien erfüllt sein, die Burgdorf schon nach 15 Jahren erfüllt habe, erklärte Bokelmann auf Anfrage. Der Ehrungsvorschlag sei aus dem Verein gekommen, auch für Gold müsse ein Antrag beim Landessportbund gestellt werden.

Für eine große Überraschung sorgte „seine alte Truppe“ – Fußballer, mit denen Peter Burgdorf früher zusammen gespielt hatte. „Eine super Zeit, das ist unvergesslich, wir waren eine verschworene Gemeinschaft.“ Knapp 20 weitere alte Weggefährten kamen in den Saal und gratulierten. Olaf Reder und Tammo Feuerherdt verrieten: „Wir könnten euch so viele Geschichten von früher erzählen“, doch würde das so viel Zeit in Anspruch nehmen und daher auf den späteren Abend verschoben.

Vorstandsmitglied Dennis Benken blickte kurz auf 25 Jahre Vereinsgeschichte zurück: „Peter zeichnet aus, dass er an Bord geblieben ist, als der Verein wirtschaftliche Probleme hatte. Er hat weiter gemacht, davor kann ich nur den Hut ziehen.“

Projekte mit Gemeinde

Viele Feiern wären ohne Peter Burgdorf nicht möglich gewesen. Auch habe er etliche Projekte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde umgesetzt. „Das letzte Projekt im vergangenen Jahr war der Kunstrasen. Ein Highlight.“

Dass Burgdorf sich nicht jeden zum Freund machen würde, erwähnte Benken, aber er stehe für den FC ein. Er überreichte dem Vereinsvorsitzenden die Goldene Nadel mit Eichenlaub und die Urkunde zum Ehrenmitglied. Ordnungsgemäß wurde nach dem Überraschungsteil die Jahreshauptversammlung durchgeführt (Artikel folgt).

Burgdorf war überrascht und auch gerührt, denn das alles habe er nicht erwartet: „Die ganze Mannschaft, die Ehemaligen mit denen ich gespielt habe, der Shantychor und die Kinder.“

Das sei typisch für Peter, wissen seine Mitglieder. Er sei dafür bekannt, stets mit anzufassen und zu regeln, was zu regeln ist. Typisch war es auch, dass Burgdorf alle einlud, mit ihm anzustoßen. Um 24 Uhr feierte er mit zahlreichen Mitgliedern die „3. Halbzeit“ und spendierte zu seinem Geburtstag Getränke und ein kleines Buffet.