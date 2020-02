Hude Medizinisch betrachtet gibt es zwischen Männer- und Frauenherzen große Unterschiede. Das und mehr Fakten übers Herz, lernten die Huder Landfrauen bei einem Vortrag von Kardiologin Dr. Bettina Götting aus Quakenbrück.

115 Frauen versammelten sich in der Gaststätte Mehrings in Hurrel und lauschten der Medizinerin. Götting wollte zunächst von den Frauen wissen, an welchen Krankheiten die meisten Frauen sterben würden. Brustkrebs, kam es da vom interessierten Publikum. Doch falsch gedacht. „Jede zweite Frau über 50 Jahre wird an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben“, sagte Götting. Wesentlich öfter als Männer, stürben Frauen an Herzinfarkten oder Schlaganfällen.

Und warum ist das so? Die Herzkranzgefäße bei Frauen seien nicht so breit wie bei den Männern. Diese Arterien des Herzens könnten auf Grund von Verkalkung schneller verschleißen und kein Blut mehr durchlassen.

Das Herz hat niemals Pause. „Wer hat seinem Herzen schon mal zu Weihnachten einen Urlaubsschein ausgefüllt?“, fragte Götting neckisch die Frauen. Natürlich keine.

Auch auf die spezifischen Symptome eines Herzinfarktes bei Frauen ging Götting ein. Hier merkten sich die Landfrauen die sogenannte „NAN-Regel“: NAN steht für Nase-Arm-Nabel. „Alles, was neu ist zwischen Nase, Nabel und den Armen und nach 10 bis 15 Minuten nicht weg ist, ist erstmal ein Herzinfarkt.“

Wieso aber kommt es überhaupt zur Verkalkung, fragte Götting die Frauen. Cholesterin, Nikotin, Diabetes, Übergewicht, Genetik, Alter, hoher Blutdruck, Stress – wenn man von all dem ein bisschen hat, sei das Risiko für einen Herzinfarkt sehr hoch. Die hilfreichste Vorbeugungsmaßnahme dagegen ist und bleibt, auf seine Gesundheit und Ernährung zu achten und Sport zu treiben.

Götting hielt einen eineinhalbstündigen Vortrag mit Lebendigkeit und Leichtigkeit, ging dabei auch gerne auf die Fragen der Landfrauen ein. Und als I-Tüpfchen gab sie auch noch ihr Plattdeutsch zum Besten, so dass alle Anwesenden gespannt lauschten.

Als nächste Veranstaltung steht bei den Landfrauen der kreative Abend zum Thema Frühling im Kulturhof Hude am Dienstag, 25. Februar, an. Anmeldungen werden von Liane Ellinghusen, Telefon 0174/1898541, angenommen.