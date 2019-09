Hude /Ludwigsburg Ein Besuch bei der Schwiegermutter ist für Thilo Kapfenstein sowieso nicht um die Ecke. Obendrein hat er sich entschieden, die Strecke von Ludwigsburg (Baden-Württemberg) nach Hude mit dem Fahrrad zu fahren. 870 Kilometer hat er dabei zurückgelegt. Pünktlich zum Nachmittagskaffee ist der Ludwigsburger dann angekommen – nach acht Tagen Fahrt.

Das Gradierwerk (Anlage zur Salzgewinnung) in Bad Nauheim, die Burg in Marburg und das Treffen eines alten Bekannten – der 52-Jährige hat auf seiner Tour viele Eindrücke gesammelt. Zum vierten Mal ist er mit dem Rad nach Hude gefahren, die Heimat von seiner Frau, Anja Kapfenstein, die selbst mit dem Auto angereist ist.

„Deutschland kann man am schönsten mit dem Rad erkunden“, findet der 52-Jährige. Seine Fahrt führte zu Beginn am Neckar entlang bis nach Hessen, über Frankfurt in Richtung Kassel. Dort ist ihm besonders Münchhausen in Erinnerung geblieben, „ein schnuckeliges kleines Städtchen“. Die beeindruckendsten Tage habe er auf dem Radweg durch das Weserbergland erlebt, der bis nach Bremerhaven führt. „Die Natur ist da sehr schön“, sagt Kapfenstein, der viele Flussrouten geplant hat. „Wenn man am Neckar entlangfährt, hat man eine tolle Aussicht“, erzählt er.

Zum Radfahren ist Kapfenstein über einen Arbeitskollegen gekommen. Der 52-Jährige führt einen Holzbaubetrieb mit zehn Mitarbeitern. „Mit diesem Sport kann man sich schön den Kopf freistrampeln“, sagt er. Seit 15 Jahren fährt er regelmäßig, plant immer wieder Touren im Allgäu mit seinen Radfreunden – was richtig sportlich ist, bergauf, bergab zu fahren. Trotzdem muss er für die Fahrt in den Norden einige Wochen vorher viel trainieren. An Wochenenden nimmt er sich Zeit, um Strecken von 80 Kilometern zu fahren, damit er sein Tagespensum überhaupt schaffen kann.

Generell habe er Glück mit dem Wetter gehabt und „keinen Tropfen Regen abbekommen“, eine Herausforderung gab es dennoch auf der Fahrt. Kurz vor Offenbach fegte ein kurzer, aber heftiger Sturm übers Land. „Am nächsten Tag musste ich das Rad über mehrere Bäume herübertragen“, berichtet er – und das mit einem Trekkingrad und schwerem Gepäck. Ein Höhepunkt war das Treffen eines alten Bekannten aus dem Urlaub auf Fehmarn. „Den hatte ich seit 13 Jahren nicht gesehen“, erzählt Kapfenstein freudestrahlend und zeigt ein Foto, das die beiden draußen in einem Lokal sitzend zeigt.

In Hude hat er die Woche mit der Familie verbracht, es ging zum Beispiel an die Nordsee und in den Park der Gärten. Zurück nach Hause geht es dann mit dem Auto.