Hude /Oldenburg Sie ist so etwas wie die personifizierte Torgarantie – und aus dem Team der HSG Hude/Falkenburg schon längst nicht mehr wegzudenken: Mareike Zetzmann spielt bereits ihre elfte Saison für die Oberliga-Handballerinnen. An diesem Samstag feiert die Linkshänderin ihren 38. Geburtstag, die Party findet dabei aber bestenfalls in der Sporthalle statt. Denn mit ihrer Mannschaft steht das Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen II an (14 Uhr).

„Da werde ich wohl eine Kiste mitbringen müssen“, lacht Zetzmann, die die erfahrenste und dienstälteste Spielerin der HSG ist. Dass sie auch an ihrem Ehrentag das Handballtrikot mit der Nummer vier überstreift, ist für sie dabei selbstverständlich. „Sie stellt sich eben immer in den Dienst der Mannschaft, ist dazu auch menschlich sehr umgänglich. So eine Spielerin hat man gerne in seinen Reihen“, sagt HSG-Trainer Lars Osterloh über die Rückraumwerferin, die sich darüber hinaus durch ihren großen Ehrgeiz und Fleiß auszeichne.

Anfänge in Oldenburg

Mit neun Jahren begann die gebürtige Oldenburgerin mit dem Handballspielen, damals beim TuS Bloherfelde. Als B-Jugendliche ging sie zum Stadtrivalen TvdH Oldenburg. Die größte Faszination im Handball sieht Zetzmann in der richtigen Kombination aus körperlicher Härte und Schnelligkeit. „Man kann sich auspowern“, sagt sie.

Den größten Sprung wagte Zetzmann im Jahr 2003, als sie aus der Bezirksliga zum Regionalligisten Harpstedter TB wechselte. „Das war eine ganz besondere Zeit in einem tollen Team“, erinnert sich die Linkshänderin, die bis heute noch mit vielen ehemaligen Mitspielerinnen in Kontakt steht. „Ich wurde direkt ins kalte Wasser geschmissen – und es ging zum Glück gut los“, blickt sie zurück. Auch an das damalige Trainergespann mit Werner Rohlfs und Inge Breithaupt hat sie sehr schöne Erinnerungen. „Von ihnen habe ich viel gelernt, sie haben mich am meisten geprägt.“

In der Saison 2005/2006 lief es für Zetzmann dann besonders gut, denn mit 192 Treffern wurde sie Torschützenkönigin in der Regionalliga. Ein Titel, der ihr rückblickend allerdings kaum noch eine Erwähnung wert ist. „Viel wichtiger ist die Mannschaft“, betont Zetzmann. „Gemeinsam zu gewinnen, ist für mich immer das vorrangige Ziel. Und wenn die Tore gut verteilt sind, macht das eine Mannschaft viel unberechenbarer.“

Als sich die Harpstedter Regionalligatruppe dann im Mai 2007 auflöste, schloss sich Zetzmann dem TV Oyten an. „Dieser Schritt war für mich auch beruflich bedingt, da ich in Verden mein Referendariat gemacht habe“, erzählt die Lehrerin, die seit anderthalb am Herbartgymnasium Oldenburg die Fächer Deutsch, Wirtschaft und natürlich Sport unterrichtet.

Nach zwei Spielzeiten beim TV Oyten, wo sie aufgrund eines Kreuzbandrisses ausgerechnet die Saison in der 2. Bundesliga verpasste, folgte der Wechsel nach Hude. Dort, betont die Vollblutsportlerin, fühle sich auch nach mehr als zehn Jahren immer noch richtig wohl. „Es ist ein netter Dorfverein. Man kennt sich, und das ganze Drumherum stimmt“, sagt Zetzmann.

Guter Saisonstart

Dass es momentan so gut für Hude/Falkenburg in der Oberliga läuft, erhöhe die Motivation zusätzlich. Nach fünf Begegnungen belegt die HSG den dritten Tabellenplatz, besiegte unter anderem den Spitzenreiter VfL Stade. „Wir haben vor allem unser Tempospiel verbessert. Dass wir aber so stark gestartet sind, finde ich fast schon überraschend, zumal wir derzeit einen recht schmalen Kader haben und gerade im Rückraum nur einfach besetzt sind“, resümiert die Linkshänderin. Die Liga einzuschätzen, fällt ihr dementsprechend schwer. „Ob unsere hohen Siege nur mit unserer eigenen Leistung begründet sind, bleibt dahingestellt. Es wird auf jeden Fall nicht so bleiben – ganz oben anzugreifen, das ist richtig schwer.“ Mit ihren Toren, das dürfte hingegen sicher sein, wird Mareike Zetzmann auch in dieser Saison dafür sorgen, dass ihre Mannschaft so gut wie möglich abschneidet. Ans Aufhören denkt sie auch mit 38 und trotz erster „Wehwehchen“ nicht. „Momentan ist das keine Frage, aber ich plane da nur von Jahr zu Jahr.“