Hude /Sandkrug /Wardenburg Ohne Niederlagen blieben zuletzt die Altersklassen-Tennisteams aus dem Landkreis.

Männer 30, Verbandsklasse: TC BW Oldenburg II - Huder TV 2:4. Nach ihrer knappen Auftaktniederlage gegen den immer noch ungeschlagenen Tabellenführer SV Viktoria Gesmold haben die Huder jetzt den Spieß umgedreht und mit dem 4:2 in Oldenburg den ersten Saisonsieg gefeiert. Dieser stand bis zum Schluss auf des Messers Schneide. Nach den Einzeln stand es zunächst 2:2. Moritz Tschörtner (6:1, 6:0) und Robert Helek (6:2, 4:6, 6:2) gewannen ihre Spiele, während Timo Droste (1:6, 3:6) und Michael Koberg (0:6, 5:7) verloren. In den entscheidenden Doppeln trumpften dann Tschörtner/Droste (6:2, 6:4) und Helek/Koberg (6:4, 6:3) stark auf und sicherten den Gesamtsieg.

Mit einer ausgeglichenen Bilanz gehen die Huder nun bereits in die lange Sommerpause. Erst am 18. August geht es für sie mit dem Heimspiel gegen TV Langförden weiter.

Männer 40, Landesliga: TSG Hatten-Sandkrug - TC Nikolausdorf-Garrel 3:3. Im zweiten Heimspiel der Saison musste sich die TSG mit einem Unentschieden zufrieden geben. „Mit insgesamt drei Punkten nach zwei Spielen stehen wir immer noch gut da, zumal es in unserer Liga am Ende drei Absteiger gibt. Für uns hat der Klassenerhalt somit erst einmal Priorität“, sagte TSG-Mannschaftsführer Christian Seidl. Dennoch sei gegen Nikolausdorf-Garrel mehr drin gewinnen. Die Platzherren, die erneut auf den verletzten Sven-Erik Schmidt-Seidel verzichten mussten, gewannen auf den Positionen eins und zwei beide Einzel durch Christian Seidl (6:3, 6:2) und Claus Döring (6:1, 6:1). Einen weiteren Erfolg verpassten Lars Vergien (4:6, 2:6) und Marco Kimme (4:6, 3:6) jeweils knapp in zwei Sätzen. Somit fiel die Entscheidung in den Doppeln. Döring/Vergien hielten die Hoffnung auf den Gesamtsieg am Leben (6:2, 6:4). Doch Seidl/Kimme zogen gegen das gegnerische Einserdoppel den Kürzeren (3:6, 4:6), so dass die Partie 3:3 endete. „Wir hätten das Spiel durchaus auch gewinnen können“, hielt der Mannschaftsführer fest.

An diesem Samstag, 25. Mai (15 Uhr), treten die Hatter zu ihrem ersten Auswärtsspiel beim Bremer TC an.

Verbandsliga: Wardenburger TC - VfL Kloster Oesede II 6:0. Die Gäste bekamen verletzungsbedingt keine spielfähige Mannschaft zusammen, so dass Wardenburg die Punkte kampflos gewann. An diesem Samstag, 25. Mai, wollen die WTV-Männer dann auch sportlich erfolgreich sein. Allerdings wartet im Heimspiel ab 14 Uhr der aktuelle Tabellenführer TuS Nahne.