Hude Bei etlichen Vereinen ist es mittlerweile schwierig, Nachfolger für wichtige Vorstandsposten zu finden. Beim Schützenverein Hude hat das am Freitagabend jedoch wunderbar funktioniert. Der langjährige Vorsitzende Bernfried Jüchter gab seinen Posten ab. Als neuer Vorsitzender übernahm der aktive Sportschütze und amtierende Gemeindekönig Dieter Oehlschläger die Regie. Der 65-Jährige, der im vergangenen Jahr nach 46 Jahren bei der Polizei Bremen in den Ruhestand gegangen ist, freut sich auf die neue Aufgabe. Sein Vorgänger Bernfried Jüchter wurde für seinen langjährigen Einsatz unter stehendem Applaus zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Aus privaten und beruflichen Gründen hatte auch der stellvertretende Vorsitzende Stefan Loos seine Amt am Freitagabend zur Verfügung gestellt. Die langjährige Kassiererin des Vereins, Michaela Schramm, übernahm diesen Posten. Um die geordneten Finanzen muss man sich aber auch künftig keine Sorgen machen. Neuer Kassenwart wurde Enrico Kröner.

Im Amt bestätigt wurde Schriftführer Dirk Puschnerat. Er hat mit Christine Muth künftig eine Stellvertreterin zur Unterstützung. Doris Zabrodsky, die 14 Jahre das Amt der Pressewartin ausübte, fand in Manfred Rautenberg einen Nachfolger.

Die Gesamtsportleitung bleibt weiterhin in den bewährten Händen von Erwin Römer. Er hatte zuvor auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Huder Schützinnen und Schützen traten bei Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften an. Marlies Jüchter und Dieter Oehlschläger qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft. Für herausragende sportliche Leistungen wurden Marlies Jüchter, Dieter Oehlschläger und Bernfried Jüchter mit dem Meisterschützenabzeichen ausgezeichnet.

An mittlerweile fünf Tagen in der Woche treffen sich die vielen aktiven Schützinnen und Schützen zum Training in den verschiedenen Klassen. Der Verein ist breit aufgestellt. Auch der Bogensport findet großen Anklang.

Im vergangenen Jahr war Hude Ausrichter des Gemeindeschützenfestes. In diesem Jahr wird vom 19. bis 21. Juni wieder das Huder Schützenfest gefeiert. Ein geselliger Termin soll auch in diesem Jahr erneut beim Schützenhaus stattfinden: Der Schützenverein war im vergangenen Jahr erstmals Gastgeber des Maibaumsetzens der Huder Handwerker gewesen, nachdem das Haus am Bahnhof nicht mehr zur Verfügung stand. Es kamen rund 1000 Besucher zum Maibaumsetzen und zur Disco mit DJ Michael von Kempen. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagte Bernfried Jüchter. Bis 0.30 Uhr sei die Bewirtungsmanschaft, die nur aus eigenen Mitgliedern bestanden habe, pausenlos im Einsatz gewesen. Jüchter dankte allen Helferinnen und Helfern für ihren tollen Einsatz.

„Was diesen Verein ausmacht, ist der Zusammenhalt. Das ist eine ganz tolle Truppe“, sagte Jüchters Nachfolger Dieter Oehlschläger zu seiner Motivation, den Posten des Vorsitzenden zu übernehmen.

Oehlschläger möchte mit dem Vorstandsteam neue Ideen umsetzen. Gerade auf den Nachwuchs müsse der Blick gerichtet werden, so der neue Vorsitzende. „Es gibt viel zu tun, packen wir’s an“, sagte Oehlschläger.