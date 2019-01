Oldenburg

Comedian In Der Kleinen Ewe-Arena Warum Chris Tall ganz baff in Oldenburg war

„Unglaublich, surreal und so toll!!!“ – so beschreibt der 27-jährige Comedian einen Moment bei seinem Auftritt am Samstag. Denn als er eine junge Frau im Rollstuhl anspricht, eilen Zuschauer zur Bühne und wollen helfen.