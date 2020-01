Hude Da konnten sie sich beide die Hand reichen. Im normalen Leben sind Helga und Dieter Neumann ein Ehepaar. Immer, wenn es um den Sport geht, ist das Paar Feuer und Flamme. Das drückte sich am Samstagnachmittag bei der Vergabe der Sportabzeichen durch den Turnverein Hude in der Jahnhalle in Urkundenform aus.

Mit 46 Sportabzeichenabnahmen führte Helga Neumann bei den Damen die Rangliste an. Auf 48 brachte es sogar Dieter Neumann, der damit der Männerwelt zeigte, wie das Sich-fit-Halten funktionieren kann. Gemeinsam hat das Ehepaar so 94 Urkunden gesammelt.

Für Henning Janssen vom Vorstand des TV Hude und Petra Schöner (Geschäftsstelle) war es ein „anstrengender Nachmittag“. In das Vereinsheim kamen nämlich rund 60 junge und alte Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einige Familien, um bei Kaffee und Kuchen ihre Urkunden und Abzeichen in Empfang zu nehmen.

Immerhin konnten in 2019 125 Sportabzeichenabnahmen stattfinden. Eine deutliche Steigerung: Im Vorjahr waren es noch 103 gewesen. Auch bei den Familiensportabzeichenabnahmen geht die Tendenz nach oben. 2019 nahmen an dieser Wertung 13 Familien teil. So hoch war die Anzahl in diesem Bereich noch nie. 2018 waren es nur sieben.

Beeindruckend ist die Spannweite beim Alter der Hobbysportler. Der älteste Teilnehmer in Hude war, sage und schreibe, 83 Jahre alt. Der jüngste Teilnehmer ganze sechs Jahre. Für alle war es nicht nur die eigene körperliche Ertüchtigung, die sich motivierte, sondern auch der gesellige Rahmen, in dem man nebenbei Klönen und Erfahrungen austauschen konnte.

Vergeben wurden neben den 13 Familienabzeichen, fünf Jugendsportabzeichen in Bronze, 19 in Silber und 18 in Gold. Bei den Erwachsenen erhielten zwei Teilnehmer das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, 15 in Silber und 56 in Gold.

Außerdem wurden Jubiläumsabzeichen vergeben. 25-mal war Reiner Metzen dabei. Ferner Olaf zu Jeddeloh (15) Reinhard Lau (20), Sabine Willenborg-Urban (10), Thomas Rohlfes, Frauke Redel Udebn, Anke Mönning-Lüdeke und Daniel Lucka (5).

Hauptverantwortlich für die Abnahme der Leistungen war Anke Iben. Ohne Helfer geht es aber nicht. Dafür waren Thorsten Budde, Anton Bünger, Dieter Nemann, Helga Neumann, Kurt Riep, Sabine Rose, Irma Rüscher, Petra Schöner und Hannelore Schmidt mit im Boot.

Die Abnahme und Vorbereitung des Deutschen Sportabzeichens finden beim TV Hude jeden ersten Dienstag und dritten Donnerstag von Mai bis September (außer in den Sommerferien) statt. In diesem Jahr wird der Startschuss voraussichtlich am Dienstag, 5. Mai, fallen. Wer sich über die Bedingungen gemäß seines Alters und Geschlechts informieren möchte, kann das im Internet auf einer eigens eingerichteten Seite machen.

Mehr Infos unter www.deutsches-sportabzeichen.de/das-sportabzeichen/sportabzeichen-erlangen