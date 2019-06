Hude Auf spielerische Weise den Tennissport für sich entdecken konnten die Kinder der Grundschule Jägerstraße und der Peter-Ustinov-Schule am Donnerstagvormittag: Die Streettennis-Tour des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) machte in Hude Station und veranstaltete mit dem Huder Tennisverein ein großes Turnier.

„Ich spiele zum ersten Mal Tennis“, sagte Jannik aus der 1b. Diese Sportart gefiele ihm sehr gut, fügte er hinzu. Auch Käthe aus der 1a spielte heute zum ersten Mal, aber wie sich herausstellt sehr gut: „Ich habe in meiner Klasse gewonnen“, erzählte sie stolz. Das Tennisturnier gefiel auch Joleen aus der 6b. „Ich habe vorher noch nie Tennis gespielt, aber mein Interesse ist geweckt“, sagte sie. „Ich habe es bis ins Klassenfinale geschafft. Jetzt feuere ich die Sieger an.“



Am Turnier waren 380 Kinder der Klassen 1 bis 6 beteiligt. Jede der 18 Klassen spielte auf einem eigenen „Court“ (Spielfeld) in je fünfminütigen Spielen zunächst um den Klassensieg – jeweils Jungen und Mädchen getrennt. Ältere Schüler der Peter-Ustinov-Schule hatten als Schiedsrichter ein Auge auf die Partien.

Low-T-Ball gespielt

Die Erst- und Zweitklässler spielten jedoch noch nicht über das Netz, sondern „Low-T-Ball“. Dabei schlugen sie mit dem Tennisschläger einen großen Gummiball unter einer Holzkonstruktion hindurch. Standen die Klassensieger – je ein Mädchen und ein Junge – fest, traten sie in den Finalspielen um den Jahrgangssieg an. Die Klassensieger erhielten Medaillen, für die drei besten eines jeden Jahrgangs gab es neben einer Urkunde auch Sachpreise.

„Das Ziel der Streettennis-Tour ist, dass die Kinder sich bewegen und Spaß dabei haben. Nach dem Motto ,weg vom PC, rein in die Natur’“, erklärte Andy Holz, Projektleiter der Tour. Den Charakter von Streettennis zeichne aus, dass man es überall aufbauen und spielen könne. „Wir wollen damit den Tennissport fördern und die örtlichen Vereine unterstützen.“ Natürlich stehe bei dem Turnier vor allem der Spaß im Mittelpunkt, erklärte Holz. Auch die Kleinsten seien in das Turnier einbezogen und könnten stolz auf die eigenen Erfolge sein.

Für die Kinder, die während der klasseninternen Spiele ausgeschieden waren, gab es ein buntes Rahmenprogramm, das vom Huder Tennisverein organisiert wurde, und Musik. An sieben Stationen warteten verschiedene Aktionen auf die Kinder. Hier konnten sie ihre Koordination, Geschicklichkeit oder Schnelligkeit unter Beweis stellen. Hatten sie alle absolviert, erhielten sie einen Gutschein zum Schnuppertennis.

Bei einem Malwettbewerb konnten die Kinder zudem kreativ werden. Die schönsten Motive wurden im Anschluss ausgezeichnet und Preise an die besten kleinen Künstler vergeben. Für Begeisterung bei den Kleinsten sorgte auch Talentino, das TNB-Maskottchen. Es motivierte die Schüler beim Aufwärmprogramm vor dem Turnier und erklärte die Tennisregeln.

Alle können mitmachen

„Die Regeln sind für alle verständlich, so dass auch alle mitmachen können“, hob Daniela Behrens, Klassenlehrerin der 1b, hervor. „Und es gibt keine wirklichen Verlierer. Es ist eine tolle Veranstaltung“, zog sie ein Fazit.

Auf seiner 28. Streettennis-Tour besucht der TNB insgesamt 15 Orte und 5000 Kinder in Niedersachsen sowie Bremen. „Dafür haben sich die jeweiligen Tennisvereine vorab beworben“, erklärt Holz. Am 27. August findet in Bremen ein Turnierfinale statt – dazu sind auch die Jahrgangsbesten aus Hude eingeladen.

