Hude Die Mehrzweckhalle am Schul- und Sportzentrum Huder Bach muss bis auf Weiteres nach Einbruch der Dunkelheit gesperrt werden. Grund sei die defekte Notfallbeleuchtung, wie der TV Hude am Sonntag mitteilte. Von der Sperrung betroffen sei auch der kleine Gymnastikraum.

Die Gemeindeverwaltung wolle alles tun, um eine Übergangslösung zu schaffen, so TV-Sportreferent Felix Lingenau. Im Laufe des Montags würden neue Informationen erwartet. Sicher sei, dass an diesem Montag, 5. Februar, die Halle ab 17.30 Uhr gesperrt werde. Die Reha-Sport-Stunden bei Steffi Koch fallen entsprechend aus. Betroffen seien auch das Tischtennistraining, das Leichtathletik-Nachwuchstraining und das Handball-Fördertraining von Dean Schmidt. Nicht betroffen vom Ausfall sei hingegen das für Montagabend angesetzte TTVN-Race-Turnier. Badminton- und Handball-Abteilung hätten auf einen Teil ihrer Trainingszeiten in der Jahnhalle verzichtet.