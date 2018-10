Hude In Topbesetzung in die richtungsweisenden Spitzenspiele: Der TV Hude will in der Tischtennis-Verbandsliga an diesem Wochenende im Rennen um einen Spitzenplatz so richtig durchstarten. Dafür setzt das Landkreis-Flaggschiff erstmals in dieser Saison auf „Irland-Power“.

Mit tatkräftiger Unterstützung von Ryan Farrell hat der TV Hude am Samstag gegen den VfL Westercelle (18 Uhr) sowie am Sonntag beim TSV Lunestedt II (13 Uhr) in beiden Topspielen seinen „Nordirland-Import“ an Bord, um erfolgreich zu bestehen. Ebenso wie die Huder (6:0 Punkte) haben auch Westercelle (4:0) und Lunestedt (6:0) noch eine weiße Weste.

Farrell wird erst am Samstagmittag, also wenige Stunden vor dem wichtigen Heimspiel, mit dem Flugzeug aus Dublin in Bremen erwartet. Es ist der erste Einsatz des Linkshänders im Huder Trikot seit dem 14. April.

An dem Tag wirkte Farrell im letzten Oberligaspiel des TVH gegen den TSV Algedorf mit. Um Farrell überhaupt einsetzen zu können, musste die Begegnung um zwei Stunden nach hinten verlegt werden. „Westercelle war so nett und hat unserem Wunsch entsprochen“, betonte Hudes Kapitän Felix Lingenau.

„Ich gehe davon aus, dass sich Ryan in guter Form befindet. Ein vorheriges Training ist leider nicht möglich, aber das wird auch kein Problem sein“, ist sich Lingenau sicher. „Es geht an diesem Wochenende um den zweiten Platz, daher freuen wir uns, dass Ryan den Weg auf sich nimmt.“ Der TV Hude will sich unbedingt gegen Westercelle und Lunestedt in Szene setzen, um hinter dem Topfavoriten Oldenburger TB eine günstige Ausgangsposition einzunehmen. Als Edeljoker steht zudem Finn Oestmann im Kader. „Das heißt, wir können in Bestbesetzung antreten“, so Lingenau.

Bereits an diesem Freitag trifft auch die ebenfalls in der Verbandsliga aktive Zweitvertretung des TV Hude in der Hohelucht-Halle auf Lunestedt II. Die TVH-Reserve ist mit 4:4 Zählern sehr ordentlich gestartet, gilt jedoch gegen Lunestedt als klarer Außenseiter. Die Gäste fertigten ihre ersten drei Gegner mit 9:2, 9:3 und 9:0 ab – eine klare Ansage an die Konkurrenz. Dennoch wird sich Hude II ins Zeug werfen; auch, um der eigenen Ersten ein wenig Schützenhilfe zu geben.