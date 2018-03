Hude Fünf Spiele hat der TV Hude noch, um die Luft in der Tischtennis-Oberliga zu genießen. Mit zwei Aufgaben innerhalb von 24 Stunden bekommt der so gut wie feststehende Absteiger heute und morgen erneut die Möglichkeit, sein Potenzial abzurufen und das eine oder andere Ausrufezeichen zu setzen. Die Erfolgsaussichten an diesem Samstagabend (19 Uhr) bei Torpedo Göttingen und am Sonntag (13 Uhr) bei Union Salzgitter sind gering, Hude schlüpft in beiden Duellen in die Rolle des Außenseiters.

Dass das Team im Abstiegskampf doch noch die Kurve bekommt, ist Illusion – das wissen auch die Spieler. „Wir wollen schon noch das Maximum herausholen. Es geht allerdings nicht mehr darum, Effekte in der Tabelle zu erzielen, sondern vielmehr um jedes einzelne Doppel oder Einzel“, beschreibt Felix Lingenau die Motivationslage bei den Hudern.

Mit 3:23 Zählern ist das Landkreis-Flaggschiff Tabellenletzter. Um den Gang in die Verbandsliga noch abzuwenden, müsste der TVH einen sensationellen Endspurt hinlegen und auf den Relegationsplatz springen. Diesen belegt derzeit der sechs Punkte bessere SC Marklohe (9:21). Lingenau möchte trotz des theoretisch weiterhin möglichen Klassenerhalts erst gar keine falsche Hoffnung aufkommen lassen: „Keiner unserer Spieler hat die Meinung, dass wir es schaffen. Da müssen wir einfach realistisch bleiben.“

Wegen seiner Knieverletzung ist Pierre Barghorn, die Nummer fünf der Huder, weiterhin nicht dabei. In Göttingen wird Marco Stüber aus der zweiten Mannschaft als Ersatzkraft mitwirken, in Salzgitter feiert Holger Lebedinzew aus der dritten Garnitur sein Oberligadebüt. „Göttingen ist Tabellensiebter und wird uns sicher besser liegen als Salzgitter – da wird es sehr schwer“, sagt Lingenau. Das Hinspiel gegen Göttingen war beim 7:9 eine enge Auseinandersetzung. Salzgitter ist mit 27:3 Punkten Tabellenzweiter und liefert sich ein spannendes Titelrennen mit Hannover 96. In der Hinserie fertigten sie die Huder mit 9:1 ab.

Am Rande der beiden Pflichtspiele will der TV Hude auch an den Stellschrauben für den Kader 2018/19 drehen, der dann in der Verbandsliga an den Start geschickt wird. „Wir wollen das Wochenende nutzen, um Gespräche mit den Spielern zu führen, die vor Ort dabei sind. Zum Beispiel ist es natürlich wichtig zu wissen, wie sich unser irischer Spieler Ryan Farrell seine sportliche Zukunft vorstellt“, so Lingenau: „Es ist nicht gesagt, dass jetzt schon Personalentscheidungen herbeigeführt werden können, aber wir wollen die Weichen stellen.“