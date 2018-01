Hude Die Glücksgöttin Fortuna ist momentan nicht mit der zweiten Tischtennismannschaft des TV Hude im Bunde. Am richtungsweisenden Wochenende hatte der Verbandsligist wieder zweimal knapp das Nachsehen. Bei der TuSG Ritterhude hieß es zum fünften Mal in dieser Saison 7:9. Und auch beim 6:9 im Kellerduell gegen Eintracht Hittfeld ließ sich der Bock nicht wie erhofft umstoßen.

„Wir haben noch Chancen, die müssen wir jetzt allerdings auch mal nutzen“, weiß TVH-Spitzenspieler Marc Engels, was die Stunde geschlagen hat. Mit 7:23 Punkten verweilt sein Team auf dem vorletzten Tabellenrang. In der mit elf Mannschaften bestückten Liga werden drei Absteiger und ein Relegationsteilnehmer ermittelt. Da Hude nur noch fünf Spiele vor sich hat, wird die Luft immer dünner.

In Ritterhude klebte den Gästen einmal mehr das Pech an den Schlägern. Im zweiten Einzeldurchgang spitzte sich die Spannung zu, als der sehr gut aufgelegte Alex Hilfer mit einem 12:10 im fünften Satz gegen Frank Mühlmann zum 7:7 ausglich. Giuseppe Castiglione konnte gegen Sebastian Heimbrock jedoch wenig ausrichten, und auch das Schlussdoppel mit Marco Stüber und Hilfer geriet gegen André Binder und Stefan Pankow recht deutlich auf die Verliererstraße.

Ohne den erkrankten Castiglione gingen die Huder am nächsten Tag gehandicapt in das wichtige Spiel gegen Hittfeld. Mit einem 1:2 ging es in die Einzel, die ebenfalls nichts für schwache Nerven waren. Dietmar Scherf schaffte dank eines Fünfsatzerfolges gegen Klaus Igel das 4:3 für den Turnverein – es sollte die erste und zugleich letztmalige Führung für die Huder sein. Auch von den kampflosen Siegen gegen Bledelns angeschlagenen Frontmann Frank Mauritius konnten die Huder nicht profitieren. Einzig Hilfer glückte gegen Andreas Raeder ein weiterer Sieg zum 6:8. Ewerts 1:3-Niederlage gegen Rico Buchholz besiegelte kurz danach die elfte Saisonpleite.

Bei der Ursachenforschung für die Negativserie glaubt Engels unterdessen nicht daran, dass der Verlust von Finn Oestmann eine Rolle spielt. Dieser wurde zur Rückrunde an das Oberliga-Team abgeben und war in der Hinrunde mit einer 11:6-Bilanz im zweiten Paarkreuz ein Leistungsträger des Teams. „Tischtennis ist auch ein Kopfsport“, betont Engels, „wir müssen einfach mal wieder gewinnen.“ Die nächste Gelegenheit bietet sich dem Sorgenkind nach einer vierwöchigen Pause im nächsten Krisengipfel am 24. Februar gegen TuS Lachendorf.