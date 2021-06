Trendsporttag: In Hude gibt es viele „Hindernisse“ zu überwinden

Hude „Parkour ist nicht nur eine Sportart, sondern ein Lifestyle, eine Philosophie.“ Wenn Pascal Littek aus Hude über „seinen“ Sport redet, dann kommt er aus dem Schwärmen kaum heraus. Der 23-Jährige ist schon lange in der Sportart Parkour aktiv, gibt als Trainer beim TV Hude sein Wissen an Kinder und Jugendliche weiter. Am Samstag, 26. Juni, möchte er Interessierten die Möglichkeit bieten, die „Faszination Parkour“ hautnah zu erleben – beim Trendsporttag der Sportjugend Oldenburg-Land in Kooperation mit dem TV Hude.

Seit 2017 existiert die Parkour-Gruppe des TV Hude. Mit ihren mittlerweile knapp 40 Mitgliedern ist sie zwischen Bremen und Oldenburg eine der wenigen Parkourgruppen in dieser Region. Derzeit leitet Pascal Littek die zwei Gruppen – für Anfänger und Fortgeschrittene im Alter von zehn bis 20 Jahren. Der C-Lizenzinhaber für Parkour erhält dabei Unterstützung von Philipp Metschulat (18 Jahre) und Heiko Janssen (16), die ebenfalls aus Hude kommen und im Verein auch Teil des Jugend-Teams sind. „Wir verstehen uns blendend, ich könnte den beiden das Training problemlos anvertrauen“, beschreibt Littek das gute Klima im Trainerteam. Alle drei leiten nun den Trendsporttag „Indoor-Parkour“ der Sportjugend an.

„Wir wollen wachsen, bekannter werden und selbstverständlich neue Mitglieder gewinnen“, umschreibt Littek seine Erwartungen an den Trendsporttag. Ähnlich denken auch seine beiden Assistenten und Mitorganisatoren. „Wir wollen Begeisterung für Parkour erzeugen“, sind sich die drei einig.

„Die Förderung der Vereine im Landkreis und solcher Gruppen wie der Parkour-Abteilung des TV Hude liegt uns am Herzen, deshalb veranstalten wir solche Trendsporttage“, erklärt René Förster, Vorstandsmitglied der Sportjugend Oldenburg-Land. „Wir wollen dem TV Hude einfach dabei helfen, die Aufmerksamkeit für ihre Abteilung zu erhöhen um neue Mitglieder gewinnen zu können.“ Aber auch alle anderen Vereinen könnten sich bei der Sportjugend melden, wenn sie Interesse haben, einen Trendsporttag zu veranstalten, betont Förster.

Weitere Fragen rund um das Thema beantwortet die Sportjugend Oldenburg-Land per E-Mail (vorstand.sj@kreissportbund-ol-land.de) oder telefonisch (04481-9373343).