Hude Das war nichts für schwache Nerven: Zwei hochspannende Krimis hat der TV Hude in der Tischtennis-Verbandsliga hinter sich. Letzten Endes hat die eklatante Doppelschwäche den Hudern einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Nur eines von acht gespielten Doppeln entschied das Team in den beiden Topspielen für sich. Gegen den VfL Westercelle kam der TVH zu einem 8:8, beim TSV Lunestedt II setzte es hingegen am Sonntag eine unglückliche 7:9-Niederlage.

TV Hude II - TSV Lunestedt II 0:9. Einseitiger kann ein Tischtennisspiel nicht verlaufen. In nur 90 Minuten hatte der TVH seine kostenlose Trainingseinheit verpasst bekommen. Mickrige fünf Satzgewinne auf der Habenseite sprechen eine klare Sprache. „So einen Abschuss habe ich selten erlebt“, sagte Marco Stüber. Die Dominanz des Topteams aus Lunestedt war zumindest in sieben Duellen erdrückend. Aber in zwei Partien schrammten die Huder nur knapp an einem Sieg vorbei: Sowohl Stüber im Doppel an der Seite von Florian Krabbe als auch Krabbe im Einzel gegen Hüseyin Özer unterlagen jeweils mit 8:11 im fünften Satz. Ein erträglicheres 2:9 statt der Höchststrafe war also im Bereich des Möglichen.

TV Hude - VfL Westercelle 8:8. Möglicherweise ließ sich auch Hudes Elite-Team vom Resultat der Zweiten beeindrucken oder gar anstecken. Gegen Westercelle deutete nach dem zwischenzeitlichen 0:4 alles auf ein ähnlich dramatisches Spiel hin. Doch die Huder fanden den Weg zurück ins Match und schafften in der mehr als fünfeinhalb Stunden langen Auseinandersetzung noch ein Remis.

Und es hätte für Hude trotz des Fehlstarts sogar mehr als „nur“ das Unentschieden werden können, wenn am Samstag wenigstens eines der vier Doppel positiv ausgegangen wäre. Alle drei Eingangsdoppel sicherte sich Westercelle in fünf Sätzen. Im Schlussdoppel waren Ryan Farrell und der angeschlagene Florian Henke – er hatte sich in seinem zweiten Einzel einen Wirbel ausgerenkt – beim 1:3 gegen Lukas Brinkop und Christoph Bruns (6:11, 5:11, 11:8, 8:11) den Kürzeren.

Vor mehr als 40 Zuschauern in der gut besuchten Halle am Huder Bach lieferten sich die beiden Teams ein abwechslungsreiches Spitzenspiel, in dem die Gastgeber erstmals in dieser Saison ihre nordirische Nummer eins Ryan Farrell an Bord hatten. Der Linkshänder hatte gegen Andres Oetken beim 0:3 nichts zu bestellen, siegte jedoch in der zweiten Einzelrunde mit 3:2 gegen Brinkop und schaffte somit den 5:5-Ausgleich. Die glänzend aufgelegten Felix Lingenau, Jonas Schrader und der Edeljoker Finn Oestmann hielten den TV Hude auf Kurs und retteten immerhin einen Zähler.

„Nach dem frühen Rückstand haben wir zum Glück noch den Turbo gezündet“, sagte Hudes Kapitän Felix Lingenau. Das Zünglein an der Waage war Jonas Schraders Einzel gegen Julius Feldt, in dem er 1:2 Sätze und im vierten Abschnitt auch schon mit 6:10 hinten lag, vier Matchbälle abwehrte und mit einer tollen Energieleistung die Wende herbei führte. „Das 8:8 muss als leistungsgerecht bezeichnet werden. Unter Berücksichtigung der Verletzung von Florian können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein“, erklärte Lingenau.

TSV Lunestedt II - TV Hude 9:7. Die Aufgabe am Sonntagnachmittag beim Spitzenreiter war ebenfalls nichts für schwache Nerven. Mit einem Florian Henke, der trotz seiner Verletzung auch als Doppel eins aufgestellt wurde, und wiederum mit Oestmann traten die Huder die Fahrt in Richtung Beverstedt an.

Der Spielverlauf war ähnlich wie tags zuvor gegen Westercelle. Eingangs lag der Turnverein mit 1:2 im Hintertreffen, agierte in den Einzeln auf Augenhöhe mit dem Gegner und musste wiederum ins Schlussdoppel – dieses Mal allerdings mit der folgenschweren Hypothek eines 7:8-Rückstandes. Ryan Farrell und der mit Schmerzmitteln spielende Henke boten Dennis Pump und Dennis Loockhoff im letzten Doppel clever die Stirn und waren dem Sieg nach drei Sätzen schon recht nah – 2:1. Das Duo der Hausherren ließ sich aber nicht abschütteln und zog den Hudern in den Sätzen vier und fünf mit 11:6 und 11:8 den Zahn.