Tischtennis-Team muss an Ostern ran

Hude /Wildeshausen Nur ein übersichtliches Programm findet an diesem Wochenende in den höheren Tischtennisligen statt. Aus dem Landkreis sind Oberligist TV Hude sowie der VfL Wildeshausen in der Herren-Bezirksoberliga Süd im Einsatz.

Der TV Hude gibt am Ostersonntag ab 11 Uhr seine Visitenkarte beim Weser-Ems-Rivalen MTV Jever ab. Für das Schlusslicht ist die Partie beim Tabellenachten der drittletzte Einsatz in der ausklingenden Saison. „Der Termin am Feiertag ist natürlich nicht perfekt, aber wir versuchen, das Beste draus zu machen“, sagt TVH-Kapitän Felix Lingenau vor dem Duell gegen die Friesen, die zuletzt vier Niederlagen in Folge kassiert haben. Im ersten Vergleich hatten die Huder mit 3:9 das Nachsehen.

Bereits an diesem Samstag (14 Uhr) begibt sich der VfL Wildeshausen an die Tische. Zu Gast beim achtplatzierten VfL ist der Tabellendritte Olympia Laxten. Das Hinspiel war mit 9:3 eine klare Sache für die Emsländer.