Hude /Wüsting Vor großer Kulisse wurden am Sonntagabend in der Gaststätte Moritz in Wüsting die Sieger des Gemeindepokalschießens geehrt. Der Vorsitzende des Gemeindeschützenbundes Hude, Andreas Linke, gab die Gewinner bekannt.

„Für viele Mitglieder in unseren sieben Schützenvereinen ist das immer der Showdown des Jahres“, sagte Linke vor den etwa 70 Vertreterinnen und Vertretern aus den Vereinen des Schützenbundes.

Bei der Jugend trug sich der Schützenverein Wüsting mit 382 Ringen in die Siegerliste ein. Auf Platz zwei folgte Lintel mit 366 Ringen vor Vielstedt (346). Die Einzelsieger in den Vereinen wurden Jannek Stolle (Hurrel, 95 Ringe), Stine Wichmann (Wüsting, 98), Fiona Braje (Lintel, 96), Cedric Oetken (Langenberg, 88), Laura Lösekann (Vielstedt, 93) und Hakon Ahlers (Sandersfeld, 88). Die Schützenvereine Hemmelsberg-Altmoorhausen und Hude stellten bei der Jugend keine Einzelschützen.

In der Damenabteilung war der Schützenverein Langenberg mit 551 Ringen erfolgreichster Verein im Gemeindepokalschießen. Auf Platz zwei kam Sandersfeld (520) vor Hurrel (518).

Beste Einzelschützin war Cornelia Rüdebusch (Langenberg). Sie hatte 97 Ringe auf ihrem Konto. Jeweils 95 waren es bei Saskia Haverkamp (Lintel) auf Platz zwei und Silke von Minden (Langenberg) auf Platz drei.

In der Herrenabteilung sicherte sich der Schützenverein Hurrel mit 527 Ringen den Sieg. Zweiter wurde der SV Wüsting (519 Ringe) vor SV Sandersfeld (527).

Dirk Barkemeyer (Sandersfeld) konnte als bester Einzelschütze mit 96 Ringen an diesem Abend ausgezeichnet werden. Hajo Mehrings (Hurrel) und Harald Popken (Sandersfeld) hatten am Ende jeweils 95 Ringe geschossen.

Nach der Pokalvergabe wies Vorsitzender Linke auf die Schlussversammlung des Gemeindeschützenbundes in der Schießhalle des Schützenvereins Hude am 30. November hin.

Hude ist im kommenden Jahr Ausrichter der Gemeindeschützenfestes und weiterer Veranstaltungen des Gemeindeschützenbundes.