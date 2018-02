Hude In der Halle am Huder Bach finden vorerst täglich ab 17.30 Uhr keine Sport- und Großveranstaltungen mehr statt. Somit sei es derzeit auch ungewiss, ob die Hallenfeten an Ostern stattfinden können. Grund sei eine nicht einwandfrei funktionierende Sicherheitsbeleuchtung, sagt Bürgermeister Holger Lebedinzew.

Für den Fall eines Stromausfalls greift die mit Batterien betriebene Sicherheitsbeleuchtung. „Die muss drei Stunden lang über Batterien laufen“, erklärt Lebedinzew. Da diese Beleuchtung so alt ist wie die Halle selbst, war es ohnehin geplant, sie auszutauschen. Der Wechsel ist für die Osterferien vorgesehen. Im Zuge dessen hatte ein Sicherheitsingenieur am Donnerstag einen Versuch durchgeführt, um die Beleuchtung zu testen. Dabei zeigte sich, dass die Beleuchtung nicht einwandfrei funktionierte.

„Wir wollen einfach den maximalen Schutz“, sagt der Bürgermeister. „Die Sicherheit steht ganz oben.“ Im Falle eines Stromausfalls sei diese jedoch nicht hundertprozentig gegeben, weshalb die Halle abends gesperrt werde. Jetzt werde kurzfristig geprüft, ob eine Zwischenlösung die Zeit bis Mitte April überbrücken könne – das sei allerdings auch eine Kostenfrage, sagt Lebedinzew. Diese Zwischenlösung könne das Training nach Anbruch der Dunkelheit wieder ermöglichen. Doch für Großveranstaltungen wie etwa die Hallenfeten am 31. März und 1. April sehe es nach jetzigem Kenntnisstand erstmal schlecht aus. Abschließend sei es jedoch noch nicht geklärt, ob die Partygänger an Ostern in die Röhre gucken müssen. Laut Lebedinzew könne man an diesem Dienstag mehr zur möglichen Zwischenlösung sagen.

Auch Arne Wachtendorf, Geschäftsführer von Burgdorf-Party und Veranstalter der Hallenfeten, wird sich an diesem Dienstag ein Bild von der Lage machen. Gibt es denn einen Notfallplan, wenn die Halle am Huder Bach zu Ostern nicht genutzt werden kann? „Den werde ich dann wohl entwickeln müssen“, sagt Wachtendorf.

Auch der TV Hude ist von der abendlichen Sperre betroffen: Am Montagabend fielen die Reha-Sport Stunden, das Tischtennistraining der Jugend und der Erwachsenen und die Leichtathletik-Nachwuchsgruppe aus, heißt es auf der Website des TV Hude. Vom Ausfall war jedoch nicht das ausgebuchte TTVN Race Turnier betroffen. Die Badmintonabteilung und die Handballabteilung haben sich bereit erklärt auf einen Teil ihres Trainings am Abend in der Jahnhalle zu verzichten. Somit konnte das Tischtennis-Turnier stattfinden.

Gute Nachrichten gibt es für die Schüler der Peter-Ustinov-Schule: Da es mittlerweile um 8 Uhr morgens hell ist und der Schulunterricht am frühen Nachmittag beendet wird, könne der Sportunterricht in der Halle wie gewohnt fortgesetzt werden, sagt Schulleiter Nico Rettcher.