Freizeitsport: Frischer Glanz in den HTV-Sportstätten

Hundsmühlen Beim Hundsmühler TV ist am Montag, 18. Mai, der Sportbetrieb wieder losgegangen – zunächst aber nur an der frischen Luft und nur mit vorheriger Anmeldung über die Übungsleiter oder die HTV-Geschäftsstelle. In einem ersten Schritt darf jetzt unter Auflagen „Outdoor-Sport“ betrieben werden, wenn die Zwei-Meter-Abstandsregel dauerhaft eingehalten werden kann.

Auch sind weitere strenge organisatorische Regeln und Verfahren zu beachten, betont 1. Vorsitzender Wilfried Schnitker. So müssen die Übungsleiter besonders aufmerksam auf die Einhaltung der Vorgaben achten, dies bestätigen sowie eine Teilnehmerliste führen. Teilnehmer müssen vor Beginn Erklärungen unterschreiben. Umkleiden sind zu meiden, Duschen sind gesperrt.

Die Mitglieder des Hundsmühler Turnvereins haben sich wegen der Corona-Epidemie schon sehr lange nicht mehr beim Sport gesehen. Zu tun gab es aber dennoch genug, teilt der Verein mit. Das Reinigungs- und Hausmeister-Team habe die Zeit optimal genutzt: Die Sportstätten „Haus des Sports“ an der Achternmeerer Straße und die Großraumhalle am Querkanal seien gründlich gereinigt worden.

Die Geräteräume und Garagen wurden neu geordnet, bzw. sind teilweise noch komplett ausgeräumt. In der Sporthalle am Querkanal haben bereits alle Duschkabinen einen neuen Anstrich erhalten. Die Fliesen der Duschen sollen durch eine großflächige Reinigung mit Spezialreiniger quasi wie neu werden. Die Umkleiden sind ausgeräumt und ebenfalls gründlich gereinigt worden. Weitere Malerarbeiten sind unter anderem im Bereich der Tribüne geplant.

Auch im Außenbereich am Querkanal tut sich etwas. Sowohl der große Parkplatz als auch die Terrasse sind vom Laub und Unkraut befreit.

Ausgeführt wurden die Arbeiten durch unseren Hausmeister Daniel Langhardt und den Reinigungskräften ausgeführt. An den Aufräumarbeiten war Andrea Oeltjenbruns beteiligt. Birte Schmädecke koordinierte die Tätigkeiten und plante die Einsätze.

Mehr Infos zum Outdoor-Sport unter www.hundsmuehlertv.de