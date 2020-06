Hundsmühler Tv: Training nach Corona-Regeln

Hundsmühlen Langsam tastet sich der Hundsmühler Turnverein (HTV) an einen halbwegs normalen Trainingsalltag heran. Seit zwei Wochen ist Training in der Halle wieder erlaubt, allerdings verbunden mit einer langen Liste an Verhaltens-; Kontakt- und Hygieneregeln. „Da gibt es für unsere drei Sportstätten – Halle am Querkanal, Sporthalle Rosenallee und Haus des Sports – viel zu organisieren und koordinieren“, weiß Birte Schmädecke, Leiterin der HTV-Geschäftsstelle, aus leidvoller Erfahrung.

Ständig neue Vorgaben

Täglich gelte es, die sich ständig ändernden Vorschriften zu kommunizieren und umzusetzen: Wer darf sich wo aufhalten? Was ist alles zu desinfizieren? Welche Übungen können überhaupt umgesetzt werden, ohne die Abstandsregeln zu verletzten? „Ich darf zum Beispiel keine Übungen machen, bei denen ich Hilfestellung leisten muss“, erklärt Birte Schmädecke, die selbst die Akrobatikgruppe mit Teilnehmern zwischen sechs und 20 Jahren leitet. „Wir machen derzeit nur Kraft- und Beweglichkeitsübungen.“

Und da es keine zusätzlichen Hallenzeiten und Trainerstunden gebe, müssten die Gruppen personell und zeitlich aufgeteilt werden. Der jeweilige Übungsleiter sei dafür verantwortlich, dass die Teilnehmerzahlen nicht überschritten würden. Eine vorherige Anmeldung werde in jedem Fall empfohlen.

Das ist zu beachten Die wichtigsten Regeln für den Indoor-Sport beim HTV:

• Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung beim Übungsleiter (Zugangsvoraussetzungen auf der Homepage beachten)

• nur beschilderte Ein- und Ausgänge nutzen

• in geschlossenen Räumlichkeiten (Wege zur Halle, z. B. Flure etc.) ist ein Mundschutz zu tragen

• vor und nach dem Training gründlich die Hände waschen oder desinfizieren

• mitgebrachte Taschen etc. können am Hallenrand abgestellt werden

• eigene Sport- und Fitnessmatten sowie Hanteln (ersatzweise PET-Flaschen o. ä.) mitbringen

• indoor: Nutzung von Sport- und Fitnessmatten nur zulässig bei ganzflächiger Abdeckung (großes Handtuch, Laken oder Ähnliches mit ca. 80x170 cm), outdoor: nur eigene Matten nutzen

• nur Sportgeräte nutzen, die auch desinfiziert (oder abgedeckt) werden können

• gemeinsam genutzte Sportgeräte nach jeder Nutzung desinfizieren

• Die WC-Nutzung ist ausgeschildert

Erschwerend komme hinzu: „Fast für jede Sportart geben die einzelnen Fachverbände eigene Vorgaben heraus.“ Auch die Gruppengrößen seien nicht einheitlich. Etwas mehr als die Hälfte aller Gruppen hat ihr Training wieder aufgenommen. „Trotz Öffnung der Sportstätten raten wir bei gutem Wetter zu Outdoor-Training“, sagt die HTV-Geschäftsstellenleiterin. Als problematisch würden sich noch die Kindergruppen erweisen, da die Einhaltung von Abstandsregeln, insbesondere beim spielerischen Sport, schwierig umsetzbar sei.

Eltern bleiben draußen

Die sieben Mädchen der Akrobatikgruppe, die an diesem Nachmittag in der Halle am Querkanal wieder trainieren dürfen, haben die vergangenen Wochen allerdings nicht untätig verstreichen lassen: „Wir haben oft zu Hause geübt“, versichern sie.

Gerne haben in der Vergangenheit Mütter das Training der Akrobatikmädchen von der Tribüne aus verfolgt. „Eltern müssen jetzt aber draußen bleiben“, betont Birte Schmädecke.

Welche Gruppen des HTV wieder trainieren, steht auf der Homepage des Vereins (www.hundsmuehlertv.de).