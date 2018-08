Hundsmühlen Fast 70 Kurse an sechs Standorten bietet der Judo-Club Achternmeer-Hundsmühlen (JCAH) in diesem Halbjahr an. Neu dabei sind unter anderem Babyschwimmen, Aquafitness, Reha-Sport für Kinder und Mind at Body-Dance, ein Kursus zur intensiveren Körperwahrnehmung.

Zwischen A wie Abenteuerturnen und Z wie Zwergenturnen finden Sportinteressierte Kurse für alle Altersklassen und Zielgruppen. Gedächtnistraining oder Hockergymnastik für Ältere, „Ich nehme ab – mit Esslust statt Frust“ und Molly Fit für „pfundige“ Menschen, Selbstverteidigung, Yoga, Line Dance oder Trampolinturnen – es lohnt sich, durch das druckfrische Programmheft zu stöbern und dabei auch Kurse zu finden, die die Neugier wecken – wie Daoyin Yangsheng Gong, hinter dem sich ein effektives, modernes QiGong-Training verbirgt. Nicht nur in den eigenen Räumlichkeiten, die gerade auf rund 1000 Quadratmeter erweitert worden sind, sondern auch an fünf Außenstandorten bietet der JCAH seine Kurse an.

Der Kursus „Reha-Sport für Kinder“ liegt dem Vereinsvorsitzenden Günter Schröder und Trainerin Michaela Oltmanns besonders am Herzen: Hier wird Augenmerk auf die ganzheitliche Förderung der Kinder gelegt, auch die soziale Kompetenz wird gestärkt. „Wir haben hier eine Trainerin mit spezieller Ausbildung, sodass eine Abrechnung mit der Krankenkasse möglich ist“, erklärt Schröder. Das gilt auch für Präventionskurse wie „Mama Fit“ oder „Yoga für Einsteiger“.

Doch der JCAH bringt nicht nur den Körper in Bewegung, sondern auch den Geist: In der neuen „Denkwerkstatt“ finden unter anderem Computerkurse statt.

Das Programm ist beim JCAH, Diedrich-Dannemann-Straße 25, zu bekommen.

Mehr Infos unter www.jcah.de