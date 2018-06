Hundsmühlen /Kirchhatten „Uwe Seeler war ein Vorbild für mich“– als NWZ-Leser Heinz Schnitker aus Kirchhatten vergangene Woche diese Schlagzeile auf der Wardenburg-Seite las, weckte diese positive Erinnerungen an seine eigene Begegnung mit dem Hamburger Fußball-Idol.

Rudolf Rump aus Hundsmühlen, um den es in dem Artikel geht, hatte Uwe Seeler als Geschäftspartner kennengelernt, Schnitker begegnete dem erfolgreichen Ex-Kicker zufällig bei der Arbeit. Der Kirchhatter arbeitete ab 1975 mehr als 30 Jahre lang bei Horten (heute: Galeria Kaufhof) in Oldenburg. Eines Tages traf er dort Uwe Seeler, der an diesem Tag wohl in seiner Funktion als Sportartikel-Vertreter bei Horten war.

„In der Personalkantine stellte er sich ordnungsgemäß mit seinem Tablett (nicht Tablet) in der Mittagspause bei den Mitarbeitern hinten an – völlig unauffällig“, erinnert sich der 65-jährige Ruheständler.

„Er setzte sich dann zu unserem Sportabteilungsleiter an einen Tisch mit weiteren Angestellten“, erzählt Schnitker. Er selbst sei stets im Hartwarenbereich tätig gewesen und hatte somit nichts mit dem ehemaligen HSV-Profi und Fußball-Nationalspieler zu tun. Dennoch kam es zu folgender Anekdote: „Bereits vor dieser Mittagspause, wenige Minuten vorher, hatte auch ich trotzdem ,geschäftlich‘ mit Uwe Seeler zu tun: Ich traf ihn auf der Personal-Herrentoilette; stehend zu meiner rechten Seite. Zuerst glaubte ich, ich sehe nicht recht.“ Ein Wortwechsel habe sich mit dem freundlichen und bescheidenen Sportstar nicht ergeben, dennoch werde er diese kurze Begegnung nie vergessen, so der gelernte Lebensmittelkaufmann.

Ebenso unvergesslich geblieben sei ihm die Anekdote, die er anschließend an der Essensausgabe erlebte. „Eine der Mitarbeiterinnen dort fragte mich ganz aufgeregt, ob ich denn wisse, wer dieser Mann sei und zeigte auf Seeler.“ Bevor Schnitker antworteten konnte, prahlte die Kantinenmitarbeiterin mit ihrem „Wissen“ und sagte: „Das ist Franz Beckenbauer.“