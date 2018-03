Hundsmühlen Einen Leckerbissen für alle Badmintonfreunde gibt es an diesem Osterwochenende. Der Hundsmühler TV lädt zum 24. traditionellen Osterturnier in der Sporthalle Am Querkanal ein. Das große Kräftemessen findet über drei Tage von diesem Karfreitag bis Ostersonntag statt. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen Jahren regelmäßig ein voller Erfolg war, erwarten die Organisatoren abermals eine sehr große Anzahl an Spielerinnen und Spielern aus dem gesamten norddeutschen Raum, die sich in jeweils drei Leistungsklassen in den Disziplinen Einzel und Doppel bei den Damen und Herren sowie dem gemischten Doppel messen werden.

„Wie in den letzten Jahren rechnen wir wieder mit einer großen Beteiligung“, sagt die Hundsmühlerin Birthe Weibrecht. Los geht es am Karfreitag ab 9 Uhr mit dem Herreneinzel, ab 11 Uhr folgen die Dameneinzel. Am Ostersamstag stehen die Doppel der Herren (ab 9 Uhr) und Damen (ab 11 Uhr) auf dem Programm. Den Abschluss bilden die Mixeddoppel am Ostersonntag ab 10 Uhr.

Man habe die Teilnehmerzahl begrenzen müssen, weil die Sporthalle nur eine begrenzte Kapazität bietet und die Wartezeiten für die Teilnehmer nicht zu lang werden sollten. Ausschlaggebend für die Klasseneinteilung war die aktuelle Spielsaison, die Meldung im Doppel richtete sich nach dem klassenhöchsten Spieler.

„In diesem Jahr gibt es ein paar Neuerungen im Turnierablauf“, erklärt Weibrecht. Aufgrund zahlreicher Anfragen wird das Turnier nun auf acht anstelle von sechs Feldern ausgetragen. Dadurch sollen die Pausen zwischen den Spielen verkürzt werden. Auf die Zuschauer und Teilnehmer warten zudem eine prall gefüllte Cafeteria und eine Tombola, die am Samstag durchgeführt wird.