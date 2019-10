Hundsmühlen Wer an Sport für Senioren denkt, dem fallen vermutlich als erstes Sportarten wie Wandern, Wassergymnastik oder Stuhlyoga ein. Das alles findet man auch im Programm des Hundsmühler TV, allerdings gibt es für die Altersgruppe 50plus noch ein ungewöhnlicheres Angebot: Sidokan-Karate – eine Mischung aus Selbstverteidigung, Kickboxen, Jiu-Jitsu, Aikido und Physiotherapie. Georgios Pantelis, der über 50 Jahre Kampfsporterfahrung verfügt und diese Sportart entwickelte, leitet vier Sidokan-Karate-Kurse beim HTV (siehe Info-Kasten). An jedem Mittwochvormittag sind im Haus des Sports in Hundsmühlen auch Ältere eingeladen mitzumachen.

Selbstverteidigung in vier Gruppen Vier Sidokan-Gruppen unter der Leitung von Georgis Pantelis bietet der HTV im Haus des Sports an. Für Kinder ab 6 und Jugendliche sind die Übungszeiten montags und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr. Jugendliche und Erwachsene trainieren montags von 19.30 bis 21 Uhr; eine zweite Gruppe trifft sich donnerstags 18 bis 19.30 Uhr. Erwachsene und Senioren üben mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr.

Die Mittwochsgruppe lässt es stets ruhig angehen. „Es kommen auch viele mit gesundheitlichen Problemen“, sagt der Oldenburger Pantelis. Denn Kampfsport diene nicht ausschließlich der Selbstverteidigung, sondern auch der Gesundheit von Körper und Geist und vermittle zugleich Werte wie Disziplin, Selbstbeherrschung, Fairness, Loyalität und Menschlichkeit.

Kniffe und Tricks

Viel Wert legt er auf eine ausgedehnte Aufwärmphase mit vielen Dehn- und Atemübungen. An diesem Vormittag übernimmt Co-Trainer Andreas („Charly“) Baumann, Träger des 6. Dan und seit 40 Jahren Schüler des gebürtigen Griechen Pantelis, das Aufwärmprogramm.

Als ausgebildeter Physiotherapeut kennt Pantelis Kniffe und Tricks, die den menschlichen Körper wieder beweglicher machen, wie zum Beispiel bei einer Wirbelblockade. „Dann legt sich die betreffende Person hin und ich stelle mich auf ihren Rücken“, erklärt der 62-jährige Großmeister und Träger des 9. Dan, und demonstriert diese spezielle Technik an einem seiner Schüler. Auch eingeklemmte Nerven weißt der ehemalige Trainer der griechischen Nationalmannschaft im Kickboxen (1981-1988) zu „bearbeiten“. Pantelis selbst hat bereits eine neue Hüfte. „Eine Woche nach der OP konnte er sie schon wieder voll belasten“, verdeutlicht Sidokan-Schüler Panto Tomofski (71) die körperliche Fitness seines Großmeisters.

Auch für die beiden Oldenburger Evangelos Rizos (53) und Georgios Geraniotakis (57), die beide in der Gastronomie arbeiten, hat sich mit Sidokan das Körperempfinden verändert: „Seitdem wir dabei sind, haben wir viel weniger Rückenprobleme.“ „Es ist ein guter Ausgleich zu unserem Beruf, und wir haben gelernt, uns bei der Arbeit viel rückenschonender zu bewegen.“ Der körperlichen Fitness wegen ist auch der 70-jährige Gerold Köhrmann aus Hatten beim Sidokan. Der Techniker im Ruhestand ist seit zehn Jahren dabei: „Ich spüre seitdem jede Menge Freiheit in meinem Körper: nichts ist mehr eingeklemmt und verspannt.“

Natürlich sieht das Training auch Selbstverteidigungstechniken wie Messer- und Stockabwehr oder das Befreien aus einem Würgegriff vor. „Wir üben pro Stunde maximal drei Techniken und studieren diese Bewegungen intensiv ein“, sagt Pantelis, der seit seinem 18. Lebensjahr den schwarzen Gurt trägt.

Das Wissen, im Falle eines Angriffs gewappnet zu sein, kommt den Sidokan-Sportlern auch im Alltag zu Gute. Die Erfahrung hat ganz besonders Charly Baumann gemacht, der seit 20 Jahren in Oldenburg eine Musikkneipe betreibt. „Manchmal reicht es schon aus, wenn die Leute wissen, dass ich Kampfsport mache.“ Man bekomme eine ganz andere Körperhaltung und ein selbstbewussteres Auftreten.

Ältester Teilnehmer 74

Ältester Teilnehmer in der Senioren-Sidokan-Gruppe ist mit 74 Jahren Dieter Opitz aus Hundsmühlen: „Er hat zwar Kniearthrose, aber macht mit soweit er eben kann“, berichtet Georgios Pantelis, der nach seinem Rückzug aus dem aktiven Leistungssport den deutschen Sidokan-Karate-Verband gründete.

Doch nicht nur Männer können sich der Sidokan-Gruppe am Mittwoch anschließen. Auch Frauen, die bislang nur in der Montagabendgruppe für Erwachsene vertreten sind, sind willkommen, betont Pantelis, der bis 2015 an der Emsstraße in Oldenburg eine eigene Kampfsportschule betrieb. Er selbst will demnächst seinen 10. Dan, den höchsten Meistergrad, den es gibt, bei einem Großmeister in Japan ablegen. Dabei begleiten wird ihn Charly Baumann, der in Asien die Prüfung zum 7. Dan im Visier hat.