Hundsmühlen Im Bereich Jazz- und Modern Dance hat die Formation Suplimento in Deutschland bereits zig Medaillen eingeheimst: dreimal Deutscher Meister, einmal Vize-Meister und dreimal Bronze – um nur die höchsten Auszeichnungen dieser Tanzgruppe des Hundsmühler TV zu nennen. Doch im vergangenen Jahr kam die Wende: „Nach jahrelangem Wettkampftraining entschieden wir uns, etwas Neues zu machen, aber im Show-Bereich, weil wir da offener und kreativer sein können“, erklärt Melanie Kayser, die sich um die Organisation von Auftritten und die Facebook-Seite kümmert.

Die Gruppe entschied sich für ein „Mehrgenerationenprojekt“, denn die elf Suplimento-Tänzerinnen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren holten sich noch fünf „Küken“ dazu – drei Zwölfjährige und zwei Achtzehnjährige. Drei der Mädchen sind Töchter von Trainerin Conny Burkert und ihrer Schwester Carina Harksen. Melanie Kayser ist übrigens die Nummer drei des tanzfreudigen Schwesterntrios. Fast schon ein Familienprojekt.

Und gleich der erste öffentliche Auftritt der verjüngten Suplimento-Truppe ist ein ganz besonderer: Am kommenden Samstag, 21. September, ist sie Teil von „Magic Moments,“ der wohl größten Breitensport-Show Deutschlands, in der Volkswagen Halle in Braunschweig. Mehr als 750 Sportlerinnen und Sportler aus 32 Gruppen und Vereinen aus ganz Niedersachsen präsentieren magische Momente in einer Mischung aus Hochleistungssport, Show und Livemusik. Neben Show- und Kunstturnen wird unter anderem Rollkunstlauf, Rhönrad, Flying-Poledance, Einradfahren, Latein-Showtanz, Hip Hop, Streetdance und Jumpstyle gezeigt.

Zahlreiche Landes-, Gebiets- und Deutsche Meister werden unter den Aktiven sein. Die Suplimentos sind als einzige aus dem Landkreis Oldenburg dabei. „Für eine Teilnahme muss man sich mit einer Idee bewerben“, sagt Melanie Kayser. Die Idee der Hundsmühlerinnen war das Mehrgenerationenprojekt. Im Februar kam die Zusage zur Show in Braunschweig.

Seitdem wird kräftig geprobt zum diesjährigen Motto „Elements“. „Kraft der Elemente“ nennt Suplimento ihre Mischung aus Jazz-, Modern-Dance und Akrobatik, in der Wasser und Feuer die Hauptrollen spielen. Zum Motto passende Kostüme verleihen dem Auftritt zusätzlichen Glanz.

Und so müssen die Suplimentos zur Abwechslung einmal nicht auf Medaillen schielen, sondern wollen ihre Vorführung vor großem Publikum einfach genießen. Für den nächsten Auftritt ist Suplimento bereits gebucht: „Im März treten wir bei der Küstenshow in Bremerhaven auf“, verrät Melanie Kayser. Ob Suplimento dem Wettkampfsport gänzlich abgeschworen hat, ist allerdings noch offen. „Das haben wir noch nicht entschieden.“