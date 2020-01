Hundsmühlen /Wardenburg /Oldenburg Martina Förster ist sich sicher: Sie wird das Bad schließen. Die Physiotherapeutin betreibt eine Praxis in Hundsmühlen, zu der auch ein Bewegungsbad gehört. Es ist nicht sehr groß, lediglich acht mal vier Meter und wird für Krankengymnastik im Wasser genutzt. Drei Vereine mieten Stunden für das Bad, so dass Vereinsmitglieder die Angebote günstiger nutzen können – der Turnverein Hundsmühlen, die Turn- und Sportfreunde Eversten und die Rheuma-Liga Oldenburg. Zusammen sind das 500 Teilnehmer, die das kleine Bad in unterschiedlichen Kursen aufsuchen. Auch Babyschwimmen und Kinder-Kurse finden hier statt. Doch nun ist ein Ende in Sicht.

„Das Bad ist 1976 gebaut. Alle Bäder in der Umgebung, die genau so alt sind, sind mittlerweile kernsaniert oder abgerissen“, sagt Förster. So erging es z.B. dem Bewegungsbad im Klinikum Kreyenbrück, das 2019 saniert wurde.

Von 8 bis 20 Uhr steht Förster selbst mit in der Praxis und betreut die Gruppen. 1992 hat die nun 60-Jährige die Räume gekauft und sie für ihre Zwecke umfunktioniert. „Ich bin selbst ein Wassermensch und habe mich dann auf Krankengymnastik im warmen Wasser spezialisiert.“

Bei Arthrose und Rheuma

32 Grad ist das Wasser warm. Diese Temperatur eignet sich gut bei Behandlungen gegen rheumatische oder arthrotische Beschwerden. Zwei Sanierungen hat die Nasszelle seit 1992 schon hinter sich. „Wir haben immer saniert, was äußerlich erreichbar war“, sagt Förster. Seien es die Fliesen, die Geräte, die Luftpumpe. Das, was darunter liegt, mache ihr Sorgen. „Ich habe keine Ahnung, wann mir das hier um die Ohren fliegt.“

Damit nicht von einem auf den nächsten Tag alles den Geist auf gibt und die Teilnehmer der Kurse auf dem Trockenen sitzen, will Förster vorausschauend denken. „Wir schließen gegen Ende des Jahres. Das gibt uns Zeit vorher alle Teilnehmer und Patienten anderswo unterzubringen.“

Was Förster sich wünscht: „Wenn sich Vereine, die Stadt Oldenburg und die Gemeinde Wardenburg zusammenschließen und nach einer Alternative suchen.“ Also die Suche nach einem alternativen Bad.

Etwas versteckt liegt das jetzige Bad nämlich zwischen Wohnhäusern im Ortskern von Hundsmühlen. Mit den Nachbarn gab es zwar nie Probleme, dafür ist Förster dankbar, „das sind die besten Nachbarn, die es gibt.“ Doch wirklich optimal ist der Standort nicht. Deshalb hofft Förster, dass es „irgendwo im Speckmantel Oldenburgs“ eine bessere Möglichkeit gibt, ein Bad zu eröffnen.

Aber kein x-beliebiges Bad. „Uns unterscheidet gerade, dass wir kein Erlebnisbad sind.“ Die Ruhe und die Wärme, das mache ein Bewegungsbad aus. Und das seien auch die Aspekte, die die Nutzer schätzten.

Von den Vereinen kommt Verständnis für Försters Entscheidung. Doch glücklich sei niemand. Auch Hartmut Ritter, 2. Vorsitzender beim TV Hundsmühlen, reagiert betroffen. „Das ist ein ganz schwerer Verlust. Gerade weil der Bedarf für Wassergymnastik steigt“, sagt er. Sechs Gruppen à acht Leute des TV Hundsmühlen nehmen im Bad an Stunden teil.

Appell an die Politik

Ritter und Förster wollen appellieren. Ein Signal an die öffentliche Hand senden, an die Politik, dass eine Alternative und eine Finanzierungsmöglichkeit gefunden werden soll. „Das Schwimmbäder Probleme haben, hört man immer wieder. Wenn das alles weg bricht, das wäre sehr schade“, so Ritter.