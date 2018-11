Huntlosen Sieben Kreisliga-Partien warten die Fußballer des FC Huntlosen inzwischen auf einen dreifachen Punktgewinn. Der letzte Sieg des Tabellenzwölften (14 Punkte) datiert den 9. September – da gewann das Team von Maik Seeger mit 3:1 in Achternmeer. Bis zur Winterpause wartet zudem noch ein knackiges Programm auf die Huntloser. Das sieht auch Trainer Seeger so. „Wir haben in der Hinrunde zu viele Punkte verschenkt.“ Immerhin: Seeger hatte vor der Saison durchgerechnet, dass man 30 Punkte benötige, um sicher durch zu sein. Die Hälfte befindet sich zumindest fast auf der Habenseite.

In der viertletzten Begegnung vor der Winterpause erwarten die Huntloser am Samstag (14 Uhr) Gemeinderivale Ahlhorner SV zum ersten Rückrundenspiel. Anschließend bekommt es Seegers Crew vor dem Jahreswechsel noch mit VfR Wardenburg, TuS Hasbergen und Harpstedter TB zu tun. Alles Gegner, die über Huntlosen in der Tabelle stehen und die die Sieglos-Serie auf elf Spiele ausbauen könnten. „Natürlich wäre die Lage entspannter, wenn man mehr Punkte geholt hätte“, sagt Seeger. Das Polster zu den Abstiegsplätzen beträgt aktuell sechs Zähler. Andersrum: „Diese Spiele sind dann schon mal absolviert“, wiegt Seeger auf.

Besonders ärgern den FCH-Coach die Gegentore. „Außerdem macht uns die Chancenverwertung das Leben schwer“, fügt Seeger an. Spielerisch sehe er seine Elf auf einem guten Weg. Gerade gegen stärkere Teams habe sich sein Team nicht so schlecht verkauft: „Heidkrug beispielsweise hatten wir am Rande einer Niederlage.“

Neben den Gegentreffern plagt den Kreisligisten das Verletzungspech. „Woche für Woche müssen wir improvisieren und umstellen“, klagt Seeger. „Und wenn dazu noch das leere Tor nicht getroffen wird, ist das frustrierend.“ Bei über zehn Ausfällen sei Geduld die größte Huntloser Qualität: „Ich bin zuversichtlich, dass es bald besser wird.“ Dann dürfte das Ziel „einstelliger Tabellenplatz“ wieder in Reichweite gelangen.

Am zweiten Spieltag war es überraschend gut gelaufen. Da hatte der FCH nämlich beim 4:0 in Ahlhorn seinen ersten der drei Saisonsiege gefeiert. Nicht nur eine unerwartete, sondern auch hohe Niederlage für das zu diesem Zeitpunkt neu formierte ASV-Team. Mittlerweile haben sich die Vorzeichen vor dem Rückspiel geändert. Während sich die Gäste aus Ahlhorn auf Platz drei vorgearbeitet haben, halten sich die Platzherren im unteren Drittel der Liga auf. Dieses Gemeindederby verspricht Hochspannung.

Ein entscheidender Faktor des Hinspielsiegs gegen Ahlhorn war die geschlossene Mannschaftsleistung. Auch die aktuelle Misere ändere nichts daran, dass die Crew eine gewachsene Einheit ist: „Der Kern besteht aus den Spielern, die 2014/15 in der 2. Kreisklasse gekickt haben und in die Kreisliga durchmarschiert sind. Auf dem Weg zum Training kommen drei von 24 Spielern überhaupt am Ortsschild vorbei“, betont Seeger den Bezug des Personals zur Nachbarschaft. Das passt zur Vereinsphilosophie. „Die Kameradschaft und die Unterstützung untereinander hier ist riesengroß“, schwärmt der Coach: „Und sollten wir absteigen, dann ist das so.“