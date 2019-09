Huntlosen Als die starken Recken der Freiwilligen Feuerwehr Huntlosen am neuen Feuerwehrhaus in Huntlosen die Sandhatter Blauröcke beim Tauziehen in Windeseile besiegten konnten, johlten und klatschten einige hundert Besucher frenetisch. Ortsbrandmeister Matthias Waschka vom Vorjahressieger Sandhatten übergab anschließend den Wanderpokal. „Die Gastgeber haben heute gnadenlos den Heimvorteil genutzt. Da hatten wir keine Chance“, sagte er bei der Übergabe. Irgendwie hatte er dabei auch ein verschmitztes Lächeln in den Mundwinkeln ...

Das Tauziehen war einer der Höhepunkte des großen Tags der offenen Tür am Huntloser Feuerwehrhaus. Der Unterhaltungswert war groß, denn die Huntloser Wehr hatte die offizielle Einweihung generalstabsmäßig geplant.

Wer keine Höhenangst hatte, der konnte aus 40 Metern in luftiger Höhe einen Blick auf den Neubau und das Gelände an der Wilhelmstraße in Huntlosen werfen. Gleich daneben hatte der Traditionsverein seine fahrende Theke in Form eines Oldie-Feuerwehrfahrzeuges aufgebaut. Die Kinder amüsierten sich beim Kettcar-Slalom auf dem Parcours der Polizei, im Feuerwehrshop gab es reichlich Zubehör rund um die Feuerwehrarbeit zu sehen.

Die Johanniter Unfallhilfe hatte die Hüpfburg zum Toben aufgebaut. Kisten konnten gestapelt werden. Wasserspiele der Jugendfeuerwehr Großenkneten luden die Kids außerdem ein.

Mit zwei Schauaktionen stellte die Huntloser Wehr ihre Einsatzkraft vor. Zum einen war es das Öffnen von verschlossenen Türen.

Zum anderen sorgte das Löschen eines brennenden Fernsehers, verbunden mit der Rettung eines Atemschutzgeräteträgers, der vom Sicherungstrupp schnellstens geborgen und von der Einsatzkleidung befreit werden musste, für Aufmerksamkeit. Da konnten sich auch mutige Damen aus dem Publikum bemühen, den Kameraden die Jacke und Maske vom Leib zu ziehen. Die Demonstration zeigte den Ablauf eines Feuerwehreinsatzes: vom Notruf über die Brandbekämpfung bis zur Bergung eines Kameraden.

Nach so viel Schau, Unterhaltung und Information konnten die Huntloser Kameraden ab 18 Uhr bei Freibier die gelungene offizielle Inbetriebnahme des Hauses feiern. Mit Livemusik der Döhler Dorfrocker und in den Pausen mit Hits aus der Konserve von DJ Mütze zeigten sich die Huntloser am Abend zufrieden mit dem Tag der offenen Tür.

Der nächste Höhepunkt kündigt sich schon an. Ein neues Löschfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen werden in Kürze den Fahrzeugpark der Ortswehr Huntlosen verjüngen.