Huntlosen /Sannum Als die vier stattlichen Pakete auf dem Hof Wieting an der Sannumer Straße vor einigen Wochen eintrafen, wurde den Mitgliedern des Bürgervereins Huntlosen klar, dass sie sich ein ordentliches Stück Arbeit eingehandelt hatten. In den rechteckigen Paketen verbargen sich vier Bausätze für Weihnachtsbuden, die zusammengesetzt werden mussten. „Dabei waren nur einige Zeichnungen und Erklärungen in nicht-deutscher Sprache“, so Heinz Tabke, der später in die vier Buden auch noch einen stabilen Fußboden verbaute.

Wilfried Kroll vom erweiterten Vorstand, der sich um die Hüttenaktion bemüht hatte, sieht die Anschaffung als Investition in die Zukunft. „Sonst haben wir uns immer für unseren Huntloser Weihnachtsmarkt Hütten geliehen, aber diesmal hätten wir nicht die gewünschte Anzahl erhalten können. Deshalb haben wir die Anschaffung gemacht.“

Auf dem Hof Wieting trafen sich deshalb am Samstagnachmittag die Helfer, um die fertigen Buden noch einmal in Augenschein zu nehmen, denn nun ist zumindest an einem der vier Holzbauwerke auch LED-Licht installiert.

Geparkt bleiben die vier Hütten in einem Gebäude auf dem Hof Wieting. Sie sind mit dem Traktor transportabel und passen auch auf einen Pkw-Anhänger. „Das macht die Sache praktisch“, waren sich die Budenbauer einig.

Die Bewährungsprobe werden die Weihnachtsbuden am Sonntag, zweiten Advent (8. Dezember), auf dem Evergemplatz in Huntlosen zu bestehen haben. Alle zwei Jahre richtet der Bürgerverein hier seinen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt von 14 bis 19 Uhr aus.

Das Programm und die Teilnehmer stehen bereits, wie Hilke Müller mitteilte. Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes wird wieder unter Mitwirkung der Kindergartenkinder und Schulkinder der Plattdeutsch-AG erfolgen. Danach stehen Kulinarisches, ein Kunst- und Kulturprogramm und viele Stände im Mittelpunkt. Natürlich wird der Nikolaus die Huntloser Kinder nicht vergessen. Seine Ankunft ist für 16 Uhr geplant.

Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, geräucherte Forellen, Bratwurst und Steaks sowie Glühwein und Punsch, aber auch Kaffee und Kuchen, werden helfen, Leib und Seele zusammenzuhalten.

Vorgetragen werden Weihnachtslieder und Gedichte. Die Möglichkeit für Spiele besteht. Auch das eine oder andere Geschenk für den Gabentisch kann erstanden werden.

Um so ein Fest auf die Beine stellen zu können, bedarf es vieler Hände. Neben dem Bürgerverein als Ausrichter sind der Fischereiverein, der Fußballclub, die evangelische Kirche, die Landfrauen, die Reservisten, der Schützenverein und auch der Traditionsverein vor Ort aktiv. Mit dabei sind auch die „Hupfdohlen“ des Turnvereins und die Jäger mit der mobilen Wildtierschau auf dem Anhänger der Kreisjägerschaft.