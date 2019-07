Immer /Delmenhorst Raus aus der Komfortzone! Das verlangen die Macher von „Immer Extrem“ zum dritten Mal von den Teilnehmern ihres anspruchsvollen Hindernislaufes. Am Sonnabend, 12. Oktober, geht es beim Landheim Immer wieder rund: auf einem mehrere Kilometer langen Kurs mit etwa 20 Hindernissen wie Matschlöchern, Sandgruben oder Kletterwänden aus Holz und Metall.

„Die Super-Resonanz mit 400 Teilnehmern bei der Erstauflage 2017 und 800 im vergangenen Jahr hat uns die Entscheidung zur Fortsetzung leicht gemacht“, sagte Jannik Ulbrich von der Sportagentur RT-Event (Delmenhorst). Es habe viel positives Feedback nach dem letzten Mal gegeben, ergänzt Co-Organisator Paul Stein. „Viele haben den Lauf für dieses Jahr gleich wieder fest eingeplant.“

Rund 400 Läuferinnen und Läufer haben für „Immer Extrem“ Nummer drei bereits gemeldet. Die Veranstalter gehen davon aus, dass die Teilnehmerzahl vom Vorjahr noch übertroffen wird. „Bei 1000 müssten wir aber die Grenze ziehen“, meint Stein. Anmeldungen sind über die Website www.immer-extrem möglich. Wer sich bis zum 31. Juli meldet, bekommt noch 5 Euro Ermäßigung auf das Startgeld von 40 Euro für Einsteiger und 50 Euro für Profis.

Einzelstarter können sich ebenso anmelden wie Teams. Firmen- oder Vereinsmannschaften und andere Gruppen können gemeinsam an den Start gehen und einander bei den Hindernissen helfen. Wie in den Vorjahren gibt es wieder einen Wettbewerb für Einsteiger, die den drei bis vier Kilometer langen Rundkurs einmal absolvieren, und einen Lauf für Profis über drei Runden. „Es wird ein paar Änderungen auf der Strecke geben“, kündigt Paul Stein an. Einige Hindernisse würden anders aufgebaut und es werde auch ganz neue Herausforderungen geben. Die Hindernisse werden die Veranstalter nach und nach auf ihrer Homepage veröffentlichen.

Los geht es am 12. Oktober um 10 Uhr. Da beim Landheim, Hengsterholzer Straße 42, kaum Parkmöglichkeiten bestehen, wird wieder ein Shuttle-Service angeboten: Autofahrer können ihr Fahrzeug bei der Firma Starofit in Ganderkesee, Güterstraße 3 abstellen. Von dort fahren alle 20 Minuten Busse zum Veranstaltungsgelände.

Infos: www.immer-extrem.de