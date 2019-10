Immer Im Waldstück vorm Landheim Immer war Jannik Ulbrichs Kalkulation am Samstag ganz einfach: „Umso mehr Regen, umso matschiger ist es“, sagte der Veranstalter des dritten Hindernislaufs „Immer extrem“. Vom Regen gab es am Samstag mehr als genug – ideale Bedingungen also für die mehr als 850 extremsportbegeisterten Teilnehmer.

„Zahlenmäßig stellen wir heute einen Rekord auf“, betonte Ulbrich. Dem Motto „Raus aus der Komfortzone waren vor allem regionale Teams gefolgt. Die Wartezeit zwischen den Starts verkürzte Moderator Heino Krüger stimmgewaltig mit launigen Sprüchen. Neben Einsteigern, darunter Kohlfahrttruppen, Firmenteams, Straßengemeinschaften oder Hobbygruppen, versuchten sich auch Profiläufer an dem rund drei Kilometer langen und mit 23 Hindernissen gespickten Rundkurs durch den Wald am Landheim. Die Experten musten den Hindernisparcours allerdings gleich dreimal überwinden.

Doch was macht überhaupt den Reiz aus, bei strömendem Regen durch Matsch zu laufen, rutschige Holzwände anzuspringen, durch Schlammlöcher voll eiskaltem Wasser zu waten oder die Armmuskulatur beim Überwinden eines nassen Sprossenparcours zu stressen? „Die Leute suchen heute eine Herausforderung zum Berufsalltag, so etwas erlebt man nicht alle Tage“, erklärte Ulbrich. Zudem fördere der Sport den Teamgedanken.

Ulbrich: „Das ist gut für ein Unternehmen.“ Davon war auch der Ganderkeseer Garten- und Landschaftsbauer Volker Kreye überzeugt und hatte sich sowie 19 Beschäftigte angemeldet. „Im letzten Jahr waren unsere Azubis dabei, jetzt machen noch mehr von uns mit“, sagte Kreye.

Aus eine Laune bei einer Kohlfahrt heraus gründete sich das Team „Ich höre nur mi, mi mi...“ von Schierbrokern und Delmenhorst, verriet Thomas Liske. „Wir hatten einen Mordsspaß“, rief Teammitglied Christina Melching nach erfolgreich absolviertem Durchgang.

Als „Obstacle Course Racing“ war das Hindernislauf-Phänomen vor rund zehn Jahren aus Großbritannien nach Deutschland herübergeschwappt. Das Fitness-Training im Freien unter Wettkampfbedingungen hat sich dabei ganz langsam auch den Weg nach Immer gebahnt. In den drei Jahren seines Bestehens hat sich die Teilnehmerzahl von „Immer extrem“ in etwa verdoppelt.