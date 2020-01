Immer Große Überraschungen blieben bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Bürstel-Immer am Freitagabend aus: Heiko Alfs bleibt stellvertretender Vorsitzender, Holger Hohnholt Oberschießmeister und Dörte Wichmann Kassenwartin. „Wiederwahl“ hieß es auch bei sämtlichen Wahlen des erweiterten Vorstands.

Neu sind indes die amtierenden Vereinsmeister des SV Bürstel-Immer. Gleich zwei Titel räumte Vereinschef Carsten Wichmann für das Jahr 2019 ab: Er siegte in der Herrenkonkurrenz aufgelegt (97,8 Ringe) und freihand (57,8). Bei den Damen lagen Dörte Wichmann (aufgelegt; 99,1) und Andrea Holschen (freihand; 64,7) vorn. Vereinsmeister der Senioren wurde Helmut Wachtdendorf (aufgelegt; 94,1). Bei den Schülern errang Julia Brinkmann (94) den Titel und bei der Jugend Svenja Otte (93,5).

Die Mitgliederzahl des Vereins ist nahezu konstant: Sie sank zum Jahresende minimal von 428 auf 419. Dem Verein gehören 214 Herren (84 davon über 60 Jahre), 145 Damen (50 über 60 Jahre), 20 Jugendliche und 40 Schüler an.

Sie alle werden schon in wenigen Monaten auf einer von Grund auf sanierten Anlage schießen: Wie Carsten Wichmann berichtete, gehen die Bauarbeiten am Schießstand gut voran. Die Maurerarbeiten seien weitgehend abgeschlossen, so dass mit den Zimmermannsarbeiten gestartet werden könne. Außerplanmäßig sollen nun auch noch das vordere Dach und die Eingangstür der Schützenhalle erneuert werden. Zudem sei vorgesehen, den Luftgewehrstand mit vier neuen Schießanlagen auszustatten.

Wichmann lobte den Einsatz der Vereinsmitglieder bei den Arbeitseinsätzen. Von vier geplanten Terminen seien letztlich nur zwei benötigt worden. Auch die Spendenbereitschaft sei hoch.

Im Rahmen der Versammlung wurden alle Mitglieder, die mindestens zwölfmal am Übungsschießen teilgenommen haben, mit einer Ehrennadel belohnt: Elga Blobel und Svenja Otte (je zwölfmal), Christian Nastulla, Heiko Alfs, Carsten Wichmann, Rainer Lamken und Lena Otte (alle 13-mal), Thomas Wemken (14-mal) und Dörte Wichmann (15-mal).