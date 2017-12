Shaline Pipa denkt nicht ans Aufhören

Frage: Der Jahreswechsel kommt näher. Wie haben Sie das Jahr 2017 erlebt?

Shaline Pipa (18): Schwankend. Es gab Höhen, aber auch einige Tiefen. Dennoch habe ich versucht, das Beste daraus zu machen, denn es lohnt sich immer, sein Bestes zu geben und für seine Ziele zu arbeiten. Man muss an seine Fähigkeiten glauben.

Frage: Sie mussten in den vergangenen Monaten immer wieder zurückstecken. Was können Sie dennoch an positiven Gefühlen verbuchen?

Pipa: Trotz der vielen krankheitsbedingten Ausfälle nehme ich aus dem Jahr mit, dass man nie aufgeben sollte, wenn man etwas liebt und es mit Leidenschaft tut. Denn wachsen kann man nur an Dingen, die einen fordern.

Frage: Gab es auch mal den Gedanken daran, einfach alles hinzuschmeißen?

Pipa: Ganz aufhören – auf keinen Fall! Natürlich ist es alles andere als einfach, in solchen Phasen immer positiv zu denken. Trotzdem muss man sich treu bleiben und versuchen, das Gute darin zu sehen und nicht immer nur die Dinge, die schlecht waren.

Frage: Haben Sie unter diesen Umständen konkrete Ziele für die nächsten Monate – vielleicht sogar eine konkrete Position in der Tennis-Weltrangliste der Frauen?

Pipa: Realistische Ziele sollte man immer haben. Jetzt ist es erstmal wichtig, komplett fit zu werden. Ab Anfang Januar wird dann trainiert. Ich werde für den DTV Hannover Punktspiele machen und auf nationalen und internationalen Turnieren unterwegs sein. Der Einstieg in die WTA-Rangliste ist jetzt das nächste Etappenziel. Mitte März geht dann die Vorbereitung auf die Sandplatzsaison los.

Frage: Als Profi-Tennisspielerin benötigt man für die Reisen ein gewisses finanzielles Fundament. Wie schwierig ist es, dafür Sponsoren zu finden?

Pipa: Sehr schwer! Ich bin gerade erst am Anfang meiner Profi-Laufbahn. Im Gegensatz zum Jugendbereich ist es dort weitaus schwieriger, Sponsoren zu finden, um alle Kosten decken zu können. Zumal man für alle Reisen, Unterkünfte und so weiter selbst aufkommen muss. An dieser Stelle möchte ich mich deshalb auch noch mal bei allen bedanken, die mich bislang begleitet und finanziell unterstützt haben. Sonst wären die vielen Reisen zu Turnieren gar nicht möglich gewesen.

Frage: Da bleibt bestimmt nicht viel Zeit für Sie selbst. Fahren Sie über den Jahreswechsel denn in den Urlaub?

Pipa: Nein, ich werde viel bei meiner Familie zu Hause in Ahlhorn sein und die Zeit mit meinen Liebsten verbringen.