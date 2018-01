Frage: Es sind nur noch wenige Tage bis zur Halbfinalpartie im Faustball-Europacup gegen den SVD Diepoldsau-Schmitter. Steigt langsam die Vorfreude auf das erste Highlight in 2018?

Tobias Kläner (27): Ja, auf jeden Fall. Die Vorfreude nimmt mit jedem Tag und jedem Training zu. Wir kriegen die Vorbereitungen natürlich auch aus nächster Nähe mit und sind zum Teil auch direkt daran beteiligt. Wir haben jetzt aber auch genug trainiert und freuen uns darauf, dass es Freitag endlich losgeht.

Frage: Sie sind mit ihrem Team in dieser Hallensaison noch ohne Niederlage, haben den wohl härtesten Gegnern im Kampf um die Nordmeisterschaft, Ahlhorn und Berlin, in eigener Halle mit jeweils 5:0 nicht den Hauch einer Chance gelassen. Ist Ihre Mannschaft in der Form ihres Lebens?

Kläner: (lacht) Von Form des Lebens würde ich nicht sprechen. Wir haben derzeit eine sehr eingespielte erste Fünf, die sich spielerisch gut ergänzt. Die Mischung aus erfahrenen Spielern, die insbesondere in brenzligen Situationen die Ruhe behalten, und jungen, hungrigen Spielern passt derzeit einfach. Aber, ohne überheblich klingen zu wollen, haben wir in beiden Spielen von den Schwächen der Gegner profitiert, die teilweise weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Auswärts gegen Kellinghusen, Hannover und Leichlingen sah das nicht so souverän aus.

Vier Teilnehmer Beim Europacup gastieren an diesem Freitag die besten Faustball-Hallenteams Europas in der Halle am Bareler Weg in Brettorf. Teilnehmer sind der SVD Diepoldsau-Schmitter (Schweiz), Union Compact Freistadt (Österreich), TSV Pfungstadt und Gastgeber TV Brettorf (beide Deutschland). Hallenöffnung ist am Freitag gegen 16.30 Uhr. Um 17.45 Uhr wird der Europacup offiziell eingeläutet. Das erste Halbfinale zwischen Pfungstadt und Freistadt wird um 18 Uhr ausgetragen. Brettorf spielt danach um 20 Uhr das zweite Halbfinale gegen Diepoldsau. Am Samstag öffnen sich gegen 13.30 Uhr die Pforten. Um 15 Uhr findet das Spiel um Platz drei statt. Der Europacup-Sieger wird dann im Finale um 17 Uhr bestimmt. Anschließend folgt die Siegerehrung. Um 19.30 Uhr steht als letzter Punkt der Tagesordnung ein gemeinsames Bankett auf dem Turnierplan.

Frage: Die Spiele finden in der Brettorfer Sporthalle statt. Was macht diese Halle aus?

Kläner: Der Hallenboden ist im Gegensatz zu den meisten anderen Hallen relativ stumpf. Dazu gibt es auf beiden Seiten einen geringen, aber keinen sehr engen Auslauf. Die Hinrunde hat auf jeden Fall gezeigt, dass unsere Halle den gegnerischen Mannschaften immer wieder Probleme macht, obwohl man eigentlich von einer perfekten Faustballhalle sprechen könnte. Beim Europapokal wird der Auslauf auf der Tribünenseite wegen der zusätzlichen Bankreihe nun noch einmal etwas geringer ausfallen. Ich bin gespannt darauf, wie wir damit umgehen und welche Teams für sich daraus Vorteile ziehen können. Durch die unmittelbare Nähe der Tribüne zum Spielfeld, wird es hoffentlich ein echter Hexenkessel. Die Halle wird voll, da wird es auf der Tribüne eng, und man ist als Fan unmittelbar am Spielfeld. Es wird also ein bisschen Premier-League-Flair am Bareler Weg herrschen.

Frage: Wie schätzen Sie den Halbfinalgegner Diepoldsau ein? Worauf wird es ankommen, damit es nach 2004 in Hannover mit dem zweiten Finaleinzug der Vereinsgeschichte klappt?

Kläner: Diepoldsau verfügt mittlerweile über eine enorme internationale Erfahrung. Sie spielen in dieser oder ähnlicher Konstellation seit Jahren um nationale und internationale Titel und sind Dauergast beim Europapokal oder IFA-Pokal, den sie im Sommer sogar gewinnen konnten. Die Schweizer Nationalmannschaft besteht seit Jahren zum Großteil aus Spielern von Diepoldsau. Die Defensivreihe bildet das Fundament der Diepoldsauer Spielstärke. Sie ist extrem spritzig und kompakt. Unsere Abwehrspezialisten stehen dem aber insbesondere in der Halle in nichts nach. Vorne zeichnet sich Lukas Lässer durch seine Durchschlagskraft aus. An einem guten Tag gewinnt er Spiele im Alleingang. Ihn gilt es in den Griff zu bekommen und aus dem Konzept zu bringen.

Frage: Und wer ist Ihrer Meinung nach das stärkste Team in Brettorf?

Kläner: Auf dem Papier scheinen die vier Teams vom Niveau her sehr dicht beieinanderzuliegen. Da wird die berühmt berüchtigte Tagesform den Ausschlag geben. Ich glaube, die Zuschauer können sich auf einen schon lange nicht mehr so offenen Europapokal freuen.