Freizeitsport: Schläger schwingen erlaubt

Iserloy /Grad Ein Spieler ist am Mittwochnachmittag auf dem Swingolfplatz, der zum Golf- und Gartencafé Iserloy gehört, zu sehen. Andreas Bücker schwingt das erste Mal seit Wochen wieder den Schläger. Seit einer Woche darf die Anlage für Besucher wieder öffnen. Wegen der Coronakrise mussten sie zuvor darauf verzichten.

„Vor einigen Jahren habe ich diese Anlage für mich entdeckt“, sagt Bücker. Seitdem macht der Flensburger, der dort in einem Swingolf-Verein spielt, in Iserloy Halt, wenn er mal wieder auf Dienstreise ist. Herwig Garms, der mit seiner Familie das Golf- und Gartencafé betreibt, greift ebenfalls zum Schläger. Er schüttelt den Kopf über die Tatsache, dass bei dem durch die Coronakrise bedingten Verbot von Sportbetrieben keine Differenzierungen gemacht worden sind – schließlich komme man sich, im Gegensatz zu anderen Sportarten, beim Golf nicht so nahe. Der Vereinsbetrieb laufe in dieser Woche ebenfalls wieder an. Allerdings mit der Aussicht, dass weder auf die deutsche noch auf die europäische Meisterschaft hintrainiert wird. Die Meisterschaften fallen aus, informiert Garms.

„Wir empfehlen, möglichst in kleinen Gruppen zu spielen“, ergänzt Garms Frau Gisela für die Besucher. Zum Problem werde dies aber nicht, da man Swingolf sowieso höchstens mit vier bis fünf Personen spiele. Ansonsten verändere sich nicht viel: „Wir desinfizieren die Schläger, Bälle und Kugelschreiber.“ Eine Einweisung gibt es für die Spieler aktuell nicht.

Die Betreiber würden merken, dass unter den Besuchern noch Unsicherheit herrsche: Einige würden sich per Telefon informieren, ob Swingolf wieder möglich sei, sagt Gisela Garms.

Dass das Geschäft erst wieder wie gewohnt anlaufen muss, merkt auch Uwe Abel. Er betreibt neben „Bauer Uwes Lütje Deel“ in Grad zusammen mit seiner Frau auch eine Bauerngolfanlage. „Es ist eher noch zäh“, sagt Abel. Auf seinem Platz müssen sich die Besucher ebenfalls nicht umgewöhnen. Abel hat wieder die Hindernisse bei den zehn Löchern platziert. „Die Schläger und Bälle desinfizieren wir anschließend.“

• Die Swingolfanlage am Stedinger Weg 64 ist freitags, samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bauerngolfanlage, Auf der Grad 10, öffnet für Besucher donnerstags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr. Die dazugehörigen Gastronomiebetriebe beider Anlagen sind unter Einhaltung der aktuellen Auflagen ebenfalls wieder geöffnet.