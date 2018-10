Kirchhatten Sie heißen „Diva von der Drebber Höhe“, „Valka vom Hülshof“ oder „Anuschka vom Nordener Rosengrund“ – und sie sind kleine Jagdhunde. Die Teckelgruppe Oldenburg, die ihren Sitz in Kirchhatten hat, hat jetzt fünf besonders qualifizierte Vierbeiner sowie deren Herrchen und Frauchen auf dem Vereinsgelände zu Gast gehabt. Anlass war der Vergleichswettkampf des Landesverbandes Weser-Ems im Bereich Begleithundeprüfung I.

Die Zeiten, als Dackel noch in Mode waren, sind vorbei. „Damals zählten wir 20 000 Welpen pro Jahr. Heute sind es noch 7000, die aber stabil“, sagt Jens Könighaus. Der Ovelgönner muss als Preisrichter entscheiden, ob die Vierbeiner die Prüfungsanforderungen bestanden haben. Viele der Aufgaben haben mit dem Konzentrationsvermögen und Gehorsam zu tun. Weder von fremden Menschen – selbst in Gruppen – noch anderen Hunden dürfen sich die Dackel aus der Ruhe bringen lassen. Selbst als Ausbildungsleiterin Verena Ostermann auf eine Metallstange schlägt und es laut dröhnt, zucken die besten nicht. Der Dackel darf nicht wackeln.

Alle Teilnehmer haben bereits in den 16 Ortsgruppen Erfolg gehabt, das zeigt sich jetzt auf Landesebene. Richtige Ausreißer gibt es kaum. Etwa ein halbes Jahr haben die Teilnehmer für die Prüfung trainiert. „Ein halbes Jahr, das fürs ganze Leben wirkt“, ist Könighaus überzeugt. Am Ende ist es wohl nicht nur der Vierbeiner, der in der Hundeschule lernt, sondern auch der Mensch.

Dackel sind ursprünglich für die Fuchsjagd gezüchtet worden, erzählt die Vorsitzende der Teckelgruppe Oldenburg, Brigitte Behrens. Sie sind häufig Familienhunde, zeichnen sich aber, bei entsprechender Ausbildung auch in der Jagd aus: sie sind stark bei der Suche und nicht wasserscheu. Könighaus: „Wegen ihres Körperbaus ist ihre Nase permanent dicht am Boden, das sollte man nicht unterschätzen.“• Die Ergebnisse: Bester Hund und damit Tagessieger wurde „Diva von der Drebber Höhe“ aus der Gruppe Epe-Bramsche mit 140 Punkten im 1. Preis. Es folgten „Valka vom Hülshof“ aus der Gruppe Oldenburg mit 135 Punkten im 1. Preis, „Cosma vom Nordender Rosengrund“ aus der Gruppe Bremen I mit 130 Punkten im 1. Preis, „Anuschka vom Pfauenhof“ aus der Gruppe Großheide mit 125 Punkten im 2. Preis und „Nena Harmonie vom Kloster-Hof“ aus der Gruppe Ganderkesee-Hude mit 105 Punkten im 2. Preis.

Mehr Infos: www.dtk1888.de