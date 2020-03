Kirchhatten Der Reitklub Frei Tempo kämpft mit einem Phänomen, das auch anderen Vereinen bekannt sein dürfte. Jugendwartin Manuela Heick merkte auf der Jahreshauptversammlung an, dass es zunehmend schwieriger werde, genügend motivierte Helfer für die Veranstaltungen zu finden, obwohl jedes volljährige Mitglied dazu verpflichtet ist, zehn Arbeitsstunden im Jahr abzuleisten.

Die Vorstandsarbeit habe in den letzten Jahren zugenommen, berichtete 1. Vorsitzender Joachim Gickel. Deshalb wurde vorgeschlagen, die Zahl der Vorstandsmitglieder von sieben auf neun zu erhöhen. Die Vereinsmitglieder beschlossen einstimmig, die Satzung dahingehend zu ändern. So wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder wieder gewählt, plus zukünftig zwei weitere Mitglieder. Darüber hinaus wurde auch beschlossen, dass die Einladung zu der Jahreshauptversammlung auch auf elektronischem Weg erfolgen kann.

Auf der Jahreshauptversammlung des Reitklubs Frei Tempo wurde von den zahlreichen Veranstaltungen in 2019 wie z.B. Vereinsturnier, Voltigierturnier, Ferienpassaktion, Jugendwochenende, Fuchsschwanzjagd und zuletzt dem Weihnachtsreiten berichtet. Der Vorstand freut sich sehr über die gestiegenen Turnierteilnahmen, insbesondere vonseiten der Jugendlichen. Mehrmals platzierten sich Anna Wolff, Emma Wray, Justin Brammer in Springprüfungen und Megan Wray, Alena Rykena, Charlotte Reich in Dressurprüfungen.

Darüber hinaus waren auch die vier Voltigiergruppen auf Turnieren erfolgreich. Neu gestartet ist eine A-Dressurmannschaft (Nicole Orth, Insa Naber, Julia Gickel, Ellen Schlag, Petra Schlag), die mehrmals vordere Plätze belegte. Nicht zuletzt ist es den engagierten Reitlehrerinnen zu verdanken, die die Kinder und Jugendlichen hervorragend betreuen und fördern, so dass die Zahl der Mitglieder im letzten Jahr von 209 auf 243 gestiegen ist.