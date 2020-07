Freizeitspaß In Kirchhatten: Jetzt ist die Rutsche wieder frei

Kirchhatten Das ist wirklich Einsatz: Eigentlich passen Sina Klaener und Mona Bialek darauf auf, dass alle Badegäste im Hatter Freibad sicher das Wasser genießen können. Für ein Foto, das einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Normalität dokumentiert, stürzen sich die beiden Rettungsschwimmerinnen dennoch von der großen Rutsche. Dafür gibt es Applaus von den Badenden, die das Spektakel amüsiert mit ansehen.

„Tolles Badevergnügen“

Erst seit wenigen Tagen ist die Rutsche wieder freigegeben worden und darf jetzt von jedermann benutzt werden. Alle anderen Spielgeräte auf dem Gelände bleiben dagegen vorerst weiter gesperrt. Vorsichtsmaßnahmen, die im Zuge der Corona-Pandemie ausgesprochen worden sind.

Während die Kinder im Freibad es den Rettungsschwimmerinnen nachmachen, ziehen die etwas älteren Badegäste lieber in Ruhe ihre Runden – und das klappt in einer Zeit, in der die Zahl der Nutzer auf maximal 60 pro zweistündigem Zeitfenster begrenzt ist, besonders gut. Jeder hat genug Platz im Wasser. „Das ist wirklich ein tolles Schwimmbad, ein großes Vergnügen“, gerät Hermann Weickert (82) regelrecht ins Schwärmen. Von Ganderkesee aus macht er sich täglich auf den Weg, um in Kirchhatten etwas für seine Gesundheit zu tun.

Seepferdchen ablegen

Die Hatten Freizeit GmbH hat aber auch für die ganz Kleinen etwas zu bieten. Stichwort Seepferdchen: Stephen Saße kümmert sich darum, dass die Kinder möglichst früh sicher im Wasser unterwegs sind. In Bronze, Silber und Gold können die Abzeichen gemacht werden. Dabei ist neu, dass seit diesem Jahr der Sprung vom Drei-Meter-Brett gegen zwei Alternativsprünge vom Beckenrand ersetzt werden darf. 200 Meter schwimmen in 15 Minuten und einen Ring aus zwei Meter Tiefe hochholen, sind weitere Anforderungen. Stephen Saße ist ein „Eigengewächs“ des Hatter Freibads. Der Fachangestellte für Bäderbetriebe hat den Beruf vor Ort in einer zweijährigen Ausbildung gelernt und die Prüfungen mit einem Notendurchschnitt von 1,4 sehr gut bestanden.

Öffnungszeiten und Online-Reservierung Die Öffnungszeiten des Freibads: Montag bis Freitag, 6 bis 20 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage 9 bis 18 Uhr Online-Reservierungen sind immer für den Folgetag möglich. Annahmeschluss ist um 17 Uhr. Kurzfristige und telefonische Reservierungen sind nicht möglich. Reservierung unter www.fzz-hatten.de/index.php/schwimmbad/freibad-reservierung

Klar, dass das auch den Geschäftsführer der Hatten Freizeit GmbH, Bodo Henke, freut. Er verweist im Pressegespräch außerdem auf weitere Fortschritte im Bad. So werde das Mini-Becken nach seiner optischen Verschönerung demnächst wieder freigegeben. Das Freizeitzentrum hat auch sonst viel zu bieten. Minigolf zum Beispiel. Henke: „Die Schläger und Bälle dafür gibt es bei uns an der Kasse.“ Wer noch höher als auf der Freibad­rutsche hinaus will, der sollte mal in unmittelbarer Nachbarschaft den Kletterwald Kraxelmaxel besuchen. Die Online-Buchung funktioniert auch ganz kurzfristig übers Smartphone.