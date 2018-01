Kirchhatten Die Jakkolo-Meisterschaft der Hatter Ortschaften bleibt keine Eintagsfliege. Ein knappes Jahr nach der gelungenen Premiere werden im Schützenhof Kirchhatten erneut bis zu 20 Viererteams um den Wanderpokal kämpfen. Wettkampftag ist der Sonntag, 21. Januar.

Hattens Ratsvorsitzende Katja Radvan hatte das Turnier zusammen mit dem Kultur- und Tourismusverein Hatten sowie Horst Köster ins Leben gerufen, um die 16 Hatter Ortschaften näher zusammen zu bringen. Fast alle kamen zur Premiere – und so stand schon bei der Siegerehrung 2017 fest, dass es 2018 weitergehen soll. Titelverteidiger ist die bärenstarke Dingsteder Auswahl, die auch jetzt wieder großer Favorit auf den Sieg ist. Keiner versenkte die runden Scheiben so sicher in den eckigen Toren.

Turnierleiter Köster erläutert die Teilnahmebedingungen: Jede Ortschaft kann ein Team mit vier Spielern ins Renen, melden sich weniger als 20 Teams an, kann auch eine zweite Mannschaft starten. „Hier entscheidet dann die Reihenfolge der Anmeldung über die Teilnahme.“ In der Vorrunde werden von jedem Teilnehmer fünf Spiele absolviert. Die besten vier Teams kommen ins Halbfinale, die anderen spielen um die Plätze. Mit dabei sein werden auch je ein Team der Verwaltung und des Rates der Gemeinde Hatten.

Neu ist das Rahmenprogramm des freundschaftlichen Wettbewerbs: Wer möchte, kann auf einem Miniatur-Jakkolobrett spielen, das – wie auch die Holzscheiben – nur etwa ein Drittel der offiziellen Wettkampfgröße besitzt. Der Schützenverein Kirchhatten lädt in den Pausen außerdem zum Schießen mit Laser- oder Luftgewehr auf seinem neuen Schießstand ein.

Los geht die 2. Hatter Jakkolo-Ortsmeisterschaft für die erste Hälfte der Teams um 13 Uhr, die zweite Hälfte des Teilnehmerfeldes startet um 14 Uhr. Die Startzeiten werden von der Turnierleitung vorher bekannt gegeben. Horst Köster wird wie bei der Premiere wieder von seinem bewährten Helferteam unterstützt. Anmeldungen sind auf folgendem Weg möglich: Telefon 04481 7995 (ab 13 Uhr) oder per Mail an koester.jakkolo@t-online.de.

Der Startgelderlös geht jeweils zur Hälfte an den Hatter Kultur- und Tourismusverein und die Deutsche Krebshilfe.

Wer hochklassiges Jakkolo bereits am Samstag, 20. Januar, sehen möchte, sollte ab 10 Uhr im Schützenhof vorbeischauen. Dort wird der Vergleichskampf zwischen Niedersachsen und Nordost-Holland ausgetragen. Im Gegensatz zu den Länderspielen gegen die Niederlande hatten in der Vergangenheit oft die deutschen Jakkolospieler die Nase vorn.