Corona: Sport bekommt wieder Auftrieb

Kirchhatten /Wardenburg Montagvormittag, kurz vor zehn Uhr. Knapp zehn Frauen und Männer stehen in lockerer Reihe vor der Kasse des Kirchhatter Freibads. Bei 13 Grad Lufttemperatur bleibt der große Andrang am ersten Öffnungstag des Jahres aus.

Auch später im Laufe des Vormittags nähert sich die Zahl der Badegäste eher langsam der 20-Personen-Marke. Das findet an diesem besonderen Tag allerdings niemand schlimm. In Zeiten von Corona sind zu viele Menschen an einem Ort das größere Problem. Um der potenziellen Ansteckungsgefahr entgegenzuwirken, hat die Hatten Freizeit GmbH ein Schichtsystem eingeführt.

Hälfte bucht online

Maximal 60 Badegäste kommen zeitgleich auf das Gelände. Die Badezeit beträgt höchstens anderthalb Stunden, nach zwei Stunden muss jeder Gast das Freibadgelände wieder verlassen. Wochentags werden so zwischen 6 und 20 Uhr künftig bis zu 420 Personen im 27 Grad warmen Wasser schwimmen können. Am Wochenende wird von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein und damit auch deutlich länger als in der Vorjahressaison.

„Wir kontrollieren die Zahl der Personen über die vorher abgezählten Armbänder“, erklärt Geschäftsführer Bodo Henke. Die Umkleiden und Duschen im Innern bleiben vorerst gesperrt, nutzbar sind nur die Schließfächer im Außenbereich und die kalten Duschen auf dem Weg vor den Schwimmbecken. Ganz neu ist ein selbstentwickeltes Online-Buchungssystem: Die Hälfte der Plätze kann über die Homepage reserviert werden – auch für mehrere Wochen im Voraus. Die Bestätigung, ob’s klappt, kommt per Mail. Die andere Hälfte wird jeweils direkt vor Ort an der Kasse vergeben.

Überall haben die Mitarbeiter des Teams – die neue Schwimmmeisterin Myriana Brinkmann-Klockgether, Sylvia Klaener, Julia Heick und Azubi Stephen Saße – Pfeile, Linien und Schilder aufgeklebt, die die Laufrichtung zwischen den Becken anzeigen und an den Mindestabstand erinnern. Im je nach Leistungsstand geteilten Wasserbecken werden keine Bahnen gezogen, sondern Runden geschwommen. So kommt es nicht zum Begegnungsverkehr.

Positiv: Fast alle Badegäste tragen an der Kasse unaufgefordert Mundschutz, eine Plexiglasscheibe gibt den Mitarbeitern an der Kasse zusätzlichen Schutz. Im Innern steht allen Besuchern Desinfektionsmittel zum Reinigen der Hände frei zur Verfügung. „Wir appellieren über die Vorsichtsmaßnahmen hinaus auch an die Sorgfalt unserer Gäste“, sagt Bürgermeister Christian Pundt.

Keine Kunstsonne

Bei Viva Fitness in Wardenburg sind Desinfektionsmittel ebenfalls reichlich im Einsatz. Jeder Trainierende werde angehalten, Griffe und Sitze der Geräte nach Gebrauch zu reinigen, erzählt Sara vom Trainerteam des Fitnessstudios. Darüber hinaus sind im Cardio-Bereich einige Crosstrainer mit Flatterband abgesperrt, damit der Mindestabstand gesichert ist. Die meisten Geräte fürs Krafttraining hätten dagegen bereits einen ausreichenden Abstand, so die Mitarbeiterin. Wer nach der Zwangspause wieder trainieren will, muss dennoch auf ein paar Annehmlichkeiten verzichten: Umkleiden, Duschen, Sonnenbank, Massage-Liege und Getränkespender bleiben vorerst gesperrt.

Beim Judo-Club Achternmeer-Hundsmühlen, JCAH, sind im Cardio-Bereich einzelne Geräte herausgenommen worden, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Im Krafttrainingsbereich soll zwischen zwei Trainierenden grundsätzlich ein Gerät frei bleiben. Vereinsvorsitzender Günter Schröder setzt auf die Vernunft der Sportler, zudem sind zurzeit mehr Trainer auf der Fläche, um gegebenenfalls die Abstandsregeln umzusetzen und darauf zu achten, dass Geräte nach der Benutzung desinfiziert werden. Einen großen Run gab es am Montagmorgen noch nicht. „Die meisten Sportler kommen abends. Aber es waren einige Mitglieder hier, um sich erst einmal zu informieren.“

Bei der TSG Hatten-Sandkrug ist sowohl die Zahl der Sportler als auch die Trainingszeit begrenzt. Ebenso wie beim JCAH sind unterschiedliche Ein- und Ausgänge geschaffen worden, die eine Einbahnstraßenregelung ermöglichen. Während im Krafttrainingbereich keine Anmeldung erforderlich ist, bittet die TSG für die Kurse um eine Anmeldung einen Tag im Voraus.