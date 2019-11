Klattenhof Was das Besondere an Pferden sei? „Sie nehmen von Menschen unheimlich viel wahr und sind sehr harmonische Tiere. Mit Ruhe und Geduld kann man sich mit ihnen viel erarbeiten“, erzählt Lea Sophie Holtmann unserer Zeitung auf dem elterlichen Hof Osterloh in Klattenhof.

Ein Leben ohne Pferde kann sich die 21-Jährige nur schwer vorstellen. Auch über ein Studium der Tiermedizin habe sie nachgedacht – sich dann aber für eine Ausbildung zur Pferdewirtin entschieden.

„Es ist eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe“, berichtet Holtmann über ihren Alltag. „Kein Arbeitstag ist wie der andere.“ Im Umgang mit den Tieren ist es für die junge Frau besonders wichtig, sich tiergerecht zu verhalten. Man müsse Ruhe ausstrahlen und für das Pferd eine Bezugsperson darstellen, erklärt sie.

Früh übt sich

Von Pferden war Holtmann schon als Kind fasziniert: Ihre Familie züchtet Oldenburger Sportpferde auf dem eigenen Hof in der Gemeinde Dötlingen. Mit drei Jahren habe sie zum ersten Mal selbst auf einem Pferd gesessen, erinnert sich die heute 21-Jährige. Selbst geritten sei sie damals aber natürlich noch nicht.

Ihre Ausbildung im Bereich Pferdehaltung und Service absolvierte Holtmann auf dem Hof Kleemeyer in Sudweyhe im Landkreis Diepholz. Und das überaus erfolgreich: Sie schloss ihre Ausbildung als Landesbeste ihrer Fachrichtung ab. Fachübergreifend habe sie ebenfalls die beste Abschlussnote in Niedersachsen erreicht, fügt sie noch hinzu. Anfang November wurde Holtmann dafür im Thünen-Institut in Braunschweig von der niedersächsischen Landwirtschaftskammer ausgezeichnet. Am Donnerstag steht für sie außerdem die Verleihung der bronzenen Graf-von-Lehndorff-Plakette von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung an. Diese zeichnet jedes Jahr Pferdewirtinnen und Pferdewirte mit besonders guten Abschlussnoten aus.

Viel Verantwortung

„Ein vielseitiger Ausbildungsbetrieb war mir wichtig. Ich wollte so viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln wie möglich“, erklärt Holtmann. Mit einem eigenen Zuchtbereich und etwa 150 Pferden, die auf dem Hof Kleemeyer betreut werden, bot der Betrieb in Sudweyhe genau das, was sie suchte. Auch als Ausbildungsbetrieb habe der Hof einen sehr guten Ruf, fügt sie hinzu.

Nach Ende ihrer zweijährigen Ausbildung arbeitet die 21-Jährige weiter in Sudweyhe. Bereits jetzt hat sie dort viel Verantwortung übernommen und ist für den Zuchtbereich von Kleemeyer und für die Betreuung von Stuten, Fohlen und Jungpferden verantwortlich.

Was die Zukunft bringt

„2019 war auch sonst ganz erfolgreich für mich“, zieht die 21-Jährige bereits jetzt Bilanz. Schon im Frühjahr wurde sie Landesmeisterin der Oldenburger Jungzüchter in ihrer Altersklasse. Im Juni beim Bundesjungzüchterwettbewerb in Schwaiganger wurde sie zudem als deutsche Meisterin in der Freispringbeurteilung ihrer Altersklasse ausgezeichnet.

Für ihre berufliche Zukunft möchte Holtmann als nächstes ihre Meisterqualifikation in Angriff nehmen. Zwei Jahre Berufserfahrung und ein zweijähriger Fortbildungskurs zur Pferdewirtschaftsmeisterin seien dazu nötig, meint die 21-Jährige. Und dann? „Vielleicht will ich noch studieren.“ Nicht über Tiermedizin, sondern über ein Studium im Agrarbereich denkt sie nach.