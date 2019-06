Kleinenkneten Weder die hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad noch eine weite Anreise aus dem Ausland konnten die jungen Sportler auf ihrem Weg nach Kleinenkneten aufhalten. Auf dem dortigen Sportplatz fand am Sonntags ein großer Torwarttag statt – in Erinnerung an den vor zwei Jahren verstorbenen Großenkneter Torwarttrainer Eckart Paradies.

„Mein Vater hat früher regelmäßig solche Tage organisiert. Jetzt wollten wir noch einmal so eine Veranstaltung anbieten“, erzählte Organisator Marian Paradies. 40 Kinder zwischen fünf und 15 Jahren waren dem Aufruf nach Kleinenkneten gefolgt. „Ein Junge ist sogar aus der Schweiz gekommen – er war überhaupt der erste, der sich für die Aktion angemeldet hatte“, staunte Paradies. Der neunjährige Max Peters wohnte früher in Delmenhorst und hatte zu jener Zeit schon einmal einen Torwarttag der Familie Paradies besucht. Auch das Event in Kleinenkneten wollte er sich nicht entgehen lassen. So zeigte er – genauso wie alle anderen Teilnehmer – großen Einsatz an den acht unterschiedlichen Stationen. Das Halten von flachen Bällen, die auf einen zukommen, stand dabei genauso im Vordergrund wie athletische Sprungübungen oder spektakuläre Hechtsprünge.

Große Begeisterung

Fachkundige Tipps gaben die zehn Trainer und Helfer. Schon immer mit von der Partie war Dirk Graebner. „Es ist Wahnsinn, was die Kids hier leisten“, sagte Graebner, während er die Kinder bei den verschiedenen Übungen beobachtete. „Alle sind mit großer Begeisterung dabei. Es ist sehr wichtig, dass für die jungen Torhüter etwas geboten wird. Da passiert generell in den Vereinen und Kreisen noch zu wenig.“

Spaß am Training

Als Schüler hatte der gebürtige Delmenhorster Marko Dedovic selbst schon an Torwarttagen teilgenommen. Der 21-Jährige steht mittlerweile für den FC Preußen Münster II in der Westfalenliga zwischen den Pfosten und zählte in Kleinenkneten ebenfalls zum Trainerteam. „Die Kinder hier sind absolut lernfähig. Man sieht, dass sie Spaß daran haben, unsere Tipps umzusetzen.“ Auch das Fazit von Organisator Marian Paradies fiel am Ende rundum positiv aus. „Es war eine gelungene Veranstaltung, alles super!“