Landkreis Nachdem es am vergangenen Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse einige Überraschungen gegeben hatte, wird die nächste mit Spannung erwartet.

TSV Großenkneten II - TuS Hasbergen (Freitag, 19:30 Uhr). Vor einer schier unlösbaren Aufgabe stehen die Gastgeber gegen den unangefochtenen Tabellenführer Hasbergen. Auch wenn die Mannschaft von Trainer Andreas Gronewold nichts zu verlieren hat, wird sie kaum um eine Niederlage herumkommen. Überraschungen sind allerdings nie ausgeschlossen.

TV Jahn Delmenhorst II - Sf Wüsting (Freitag, 19:30 Uhr). Einen überraschenden Punktgewinn konnte die Jahn-Reserve im Nachholspiel gegen den TV Falkenburg verbuchen. Dass dieser Erfolg das Schlusslicht dermaßen beflügelt, dass es auch gegen die Sportfreunde erfolgreich sein wird, muss bezweifelt werden – auch wenn Wüsting nach der Winterpause noch kein Pflichtspiel bestritten hat.

FC Hude III - VfL Wildeshausen II (Sonnabend, 15 Uhr). Die Favoritenrolle in diesem Duell wird eindeutig den Gästen zugesprochen. Ihre beiden ersten Spiele nach der Winterpause gestalteten sie erfolgreich, während die Platzherren gegen den SC Colnrade über ein Remis nicht hinauskamen und um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

FC Hude II - TV Munderloh II (Sonntag, 11 Uhr). Aufsteiger Munderloh überraschte am vergangenen Spieltag mit einem Unentschieden beim TV Falkenburg. Dass das keine Eintagsfliege war, möchte die Mannschaft von Michael Schröder mit einem Erfolg in Hude untermauern.

KSV Hicretspor Delmenhorst - TSV Ganderkesee II (Sonntag, 13 Uhr). Wenn die Gäste weiterhin in der Spitzengruppe verweilen wollen, müssen sie diese Begegnung gewinnen. Gehen die Spieler von Trainer Andreas Dietrich konzentriert in das Spiel, sollten sie die drei Punkte holen können, zumal die Abwehr der Heimmannschaft recht anfällig zu sein scheint.

VfL Stenum II - TV Falkenburg (Sonntag, 13:15 Uhr). Die Gäste haben sich in den letzten beiden Begegnungen, die jeweils mit einem Unentschieden endeten, in den Schlussminuten um den Lohn ihrer guten Arbeit gebracht. Stellen sie diese Unkonzentriertheit in Stenum nicht ab, drohen weitere Punktverluste.

TuS Vielstedt - SV Tungeln (Sonntag, 14 Uhr). Ein achtbares und nicht erwartetes Unentschieden gegen den Tabellenzweiten RW Hürriyet Delmenhorst erzielten die Vielstedter am letzten Sonntag. Können sie diese gute Leistung wiederholen, ist ein weiteres gutes Ergebnis möglich. Tungeln schlug im Nachholspiel Stenum II und wird ebenfalls punkten wollen.

RW Hürriyet Delmenhorst - SC Colnrade (Sonntag, 15 Uhr). Das Unentschieden beim TuS Vielstedt wird Hürriyet-Trainer Mete Döner mächtig geärgert haben. Auch seine Mannschaft wird auf Wiedergutmachung aus sein und sich mächtig ins Zeug legen. Die Gäste sollten also gehörig auf der Hut sein.