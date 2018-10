Landkreis Die A-Jugend-Handballern der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben durch eine enorme Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen deutlichen Heimsieg gegen den TV Schiffdorf errungen. Unter der lautstarken Unterstützung der HSG-Anhängerschaft besiegten die Talente die Gäste aus dem Landkreis Cuxhaven mit 34:20. Die Landesligisten TV Neerstedt und HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II bezogen hohe Niederlagen.

Oberliga-Vorrunde: HSG Grüppenbühren/Bookholzberg - TV Schiffdorf 34:20 (12:11). Nach einer unkonzentrierten und verschlafenen ersten Halbzeit legten die Landkreisler nach der Pause die Fesseln ab. Für die Schifforfer gab es für nur noch wenig Möglichkeiten, den HSG-Angriff aufzuhalten. Dementsprechend warfen die Bookholzberger Talente im zweiten Abschnitt zehn Tore mehr als im vorigen. Nun haben die Oberliga-Anwärter eine Woche spielfrei, ehe sie am 11. November beim HV Lüneburg antreten müssen.

HSG: Schreiner, Kinner – Latz (2 Tore), Lachs (2), Krix (9), Kügler (4/3 Siebenmeter), Schultz (1), Anuszewski (6), Braun (3/1), Kowalzik (5), Hennemann (2).

Landesliga West: SFN Vechta - TV Neerstedt 48:22 (23:9). Durch die deftige Pleite mussten die Neerstedter in der Tabelle Vechta an sich vorbeiziehen lassen. In den ersten 30 Minuten gab es für den TVN-Angriff überhaupt kein Durchkommen. Bis zum 2:3 (7.) hielten die Gäste noch Schritt, dann zogen die Gastgeber über 9:2 und 20:8 davon. Schwacher Trost für den TVN: Immerhin konnten sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen.

TVN: Müller – Steenken (3), Schrader (2), Poppe (2), Logemann (1), Dasenbrock (3), Bettmann (3), Buck (2), Sabjan (3), Hennken (3/1).

Elsflether TB - HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II 38:21 (16:9). Die HSG-Reserve spielte von Beginn an sehr lange Angriffe und versuchte, den Gastgebern ihr Spiel aufzuzwingen. Leider ohne Erfolg: Die Elsflether ließen sich nicht beirren und zogen bei Ballbesitz konsequent das Tempo an. Über eine schnelle Mitte oder zweite Wellen kam der ETB wiederholt zu einfachen Torerfolgen. In der ersten Halbzeit konnte der Bookholzberger Nachwuchs Elsfleths Vorsprung einigermaßen gering halten – auch, weil man von Unachtsamkeiten des Gegners profitierte. Nachdem die Seiten gewechselt wurden, setzten sich die Gastgeber immer deutlicher ab. Die Gäste verschenkten ihren Ballbesitz und leiteten so Gegenstöße des Gegners ein.

HSG: Köppen – Strudthoff, Meinardus, Evers (3), Findeisen (3), Le (2), Hoppe (4), Steffen (1/1), Harwarth (2), Linnemann (1), Sandstede, Hitschke (1), Zickfeld (4/1).