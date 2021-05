Corona: Landkreis Oldenburg: Inzidenzwert sinkt weiter auf 58,1

Landkreis Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Oldenburg sinkt weiterhin: Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mitgeteilt hat, hatten sich innerhalb von sieben Tagen 58,1 Personen auf 100 000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 63,4 gelegen, am Mittwoch bei 58,8.

154 Infizierte

Unverändert ist die Zahl der Infizierten: Aktuell gibt es im Kreis 154 registrierte mit dem Coronavirus infizierte Personen. Das teilte der Landkreis Oldenburg am Mittwoch mit Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt aktuell 4934 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2. Von der Gesamtzahl 4934 gelten aktuell 4672 Personen als wieder genesen. 108 Personen sind verstorben. 406 Personen befinden sich im Kreisgebiet zurzeit in Quarantäne.

Mit nunmehr nur noch zehn Fällen gilt laut Landkreis die Fleisch- und Schlachtbranche aber nach wie vor als lokalisiertes Infektionsgeschehen. Die Corona-Zahlen am Mittwoch in den einzelnen Kommunen des Landkreises Oldenburg:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Harpstedt über 100

Dötlingen: 179 Fälle (+2, im Vergleich zum Vortag), infiziert: 7 (+2), genesen: 170 (+-0), Todesfälle: 2, Inzidenz: 79,71 (47,82)

Ganderkesee: 892 Fälle (+10), infiziert: 41 (+7), genesen: 818 (+3), Todesfälle: 33, Inzidenz: 86,10 (73,34)

Großenkneten: 1031 Fälle (+1), infiziert: 18 (+1), genesen: 997 (+-0), Todesfälle: 16, Inzidenz: 37,44 (43,68)

Harpstedt: 303 Fälle (+8), infiziert: 19 (+8), genesen: 274 (+-0), Todesfälle: 10, Inzidenz: 112,17 (37,39)

Hatten: 323 Fälle gesamt (+1), infiziert: 4 (-2), genesen: 317 (+3), Todesfälle: 2, Inzidenz: 7,07 (7,07)

Hude: 402 Fälle gesamt (+1), infiziert: 9 (+1), genesen: 386 (+-0), Todesfälle: 7, Inzidenz: 31,03 (31,03)

Wardenburg: 431 Fälle gesamt (+2), infiziert: 20 (-6), genesen: 406 (+8), Todesfälle: 5, Inzidenz: 49,57 (61,97)

Wildeshausen: 1373 Fälle gesamt (+2), infiziert: 36 (-11), genesen: 1304 (+13), Todesfälle: 33, Inzidenz: 49,68 (64,58)