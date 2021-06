Corona-Pandemie: Keine neuen Infektionen im Landkreis Oldenburg

Landkreis Auch über das Wochenende ist im Landkreis Oldenburg keine neue Infektion mit dem Coronavirus registriert worden, teilt die Kreisverwaltung in Wildeshausen am Montag mit. Die Gesamtzahl beträgt weiterhin 5133 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen). Davon sind 5004 (+10) Personen wieder genesen, 110 verstorben. Somit gibt es aktuell 19 (-10) mit dem Coronavirus infizierte Personen. In Quarantäne befinden sich derzeit im Kreisgebiet 52 Personen (-59).

Die kumulative Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 3,1 (Samstag: 4,6) auf 100 000 Einwohner.

Die Situation in den einzelnen Kommunen stellt sich wie folgt dar: Dötlingen: 186 Fälle insgesamt (+-0), infiziert 2 (-1), genesen: 182 (+1), gestorben: 2 (+-0), Inzidenz: 15,94 (15,94) Ganderkesee: 975 Fälle insgesamt (+-0), infiziert 7 (-2), genesen: 935 (+2), gestorben: 33 (+-0), Inzidenz: 3,19 (12,76) Großenkneten: 1045 Fälle insgesamt (+-0), infiziert 1 (-1), genesen: 1027 (+1), gestorben: 17 (+-0), Inzidenz: 0,00 (0,00) Harpstedt: 319 Fälle insgesamt (+-0), infiziert 2 (+-0), genesen: 307 (+1), gestorben: 10 (+-0), Inzidenz: 0,00 (9,35) Hatten: 324 Fälle insgesamt (+-0), infiziert 0 (+-0), genesen: 322 (+-0), gestorben: 2 (+-0), Inzidenz: 0,00 (0,00) Hude: 437 Fälle insgesamt (+-0), infiziert 0 (-1), genesen: 430 (+1), gestorben: 7 (+-0), Inzidenz: 0,00 (0,00) Wardenburg: 4227 Fälle insgesamt (+-0), infiziert 0 (-1), genesen: 436 (+1), gestorben: 6 (+-0), Inzidenz: 0,00 (0,00) Wildeshausen: 1405 Fälle insgesamt (+-0), infiziert 7 (-4), genesen: 1365 (+4), gestorben: 33 (+-0), Inzidenz: 0,00 (0,00)

